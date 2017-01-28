تجار: انخفاض سعري محدود يدعم الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع، انخفاضات سعرية محدودة راوحت قيمتها بين 50 و75 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، وهو أول انخفاض بعد زيادات سجلها المعدن الأصفر بشكل متتالٍ خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية لـ«الإمارات اليوم» إن التراجع المحدود الذي سجلته أسعار الذهب، أسهم في دعم استمرار الطلب على مبيعات المجوهرات والمشغولات الذهبية، إلا أنه لم ينعكس بشكل ايجابي على مبيعات السبائك والعملات الذهبية التي شهدت تراجعاً في الإقبال عليها.

مؤشرات الأسعار حققت أسعار الذهب، أول من أمس، انخفاضات بنسب محدودة، راوحت قيمتها بين 50 و75 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 145 درهماً بانخفاض قدره 75 فلساً، مقارنة بالأسبوع السابق، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 136.25 درهماً بتراجع قيمته 75 فلساً. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 130 درهماً بانخفاض قيمته 75 فلساً، بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 111.5 درهماً بتراجع بلغ 50 فلساً.

تأثير إيجابي

وتفصيلاً، قال مدير محل مجوهرات الأيام، جاليش صقر، إنه «على الرغم من أن الانخفاضات السعرية للذهب يمكن وصفها بالمحدودة، فإنها انعكست بشكل إيجابي في دعم الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات، خصوصاً أن تلك الانخفاضات السعرية تأتي بعد أربعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب».

وأضاف أن معظم المتعاملين ركزوا الطلب على المشغولات الذهبية من عيار 22 قيراطاً، التي تعد من المشغولات التي تصلح للاستخدام الشخصي لأغراض الزينة، كما تعد الأنسب لأغراض الادخار، كونها الأقل بين العيارات الأخرى من حيث قيمة المصنعية.

استقرار الطلب

من جهته، قال مدير المبيعات في محل مجوهرات الصراف، عبدالله محمد علي التهامي، إن «الأسعار الحالية للذهب أسهمت في استقرار الطلب على مبيعات المجوهرات والمشغولات الذهبية، وتحسن مؤشرات الإقبال عليها، مقارنة بالأسبوعين الماضيين».

وأكد أن إقبال السياح أسهم بدوره في دعم الطلب على المشغولات الذهبية، في ما استمرت مؤشرات الإقبال على مبيعات السبائك والعملات الذهبية، مع ترقب المتعاملين في ذلك القطاع لانخفاضات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

في السياق نفسه، أكد مسؤول المبيعات في محل النخيل للمجوهرات، سمير علي، أن «التراجع المحدود في أسعار الذهب انعكس بشكل إيجابي في معدلات الإقبال على مبيعات المشغولات والمجوهرات»، لافتاً إلى أن الأيام الماضية شهدت طلباً متنامياً من المواطنين في إطار الاستعداد لمناسبات الأعراس. واتفق مع التهامي في أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية استمرت في تراجعها للأسبوع الثاني، مع إحجام معظم المتعاملين عن الشراء خلال الفترة الحالية.