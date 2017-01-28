أبرز 10 علامات تجارية دشّنت أعمالها في دبي خلال 2016

كشفت بيانات لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن أبرز 10 علامات تجارية دشنت أعمالها في دبي خلال عام 2016، لافتة إلى أن العام الماضي شهد نمواً لافتاً في أعمال العلامات التجارية لقطاع التجزئة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، عمر بوشهاب، إن الدائرة أعدت قائمة بأهم 10 علامات تجارية عالمية تم ترخيصها في دبي خلال عام 2016، مشيراً إلى مبادرة أطلقتها الدائرة، في وقت سابق، لتشجيع الشركات المرخصة حديثاً، وتقوم على مشاركة الشركات الجديدة في تسهيل إطلاق العلامات التجارية، وتقديم الدعم لتعزيز العلاقات بين الدائرة ومجتمع الأعمال.

وأوضح بوشهاب أن حجم أعمال الشركة، وشهرة علاماتها التجارية، ورأي الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والجودة، واختيار موقع العمل، هي محددات أساسية لاعتبار العلامة التجارية بارزة، مؤكداً أن الدائرة مستمرة في بذل جهودها كافة لمساعدة الشركات على زيادة معدل النمو في السوق المحلية.

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