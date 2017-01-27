تحديث جديد من "اتصالات" بشأن انقطاع الخدمات

قالت اتصالات في بيان جديد لها إن الفرق الهندسية قد أصلحت في زمن قياسي خللاً قد طرأ اليوم على أحد مقاسم الشركة ما أثر على بعض خدمات اتصالات ومنها خدمات الهاتف المتحرك في بعض مناطق الدولة .. حتى عادت الخدمة في وقت وجيز للعمل بكافة الي طبيعتها في كافة المناطق.

وكانت اتصالات قد أفادت في بيانها الأول أنه طرأ خلل عارض في أحد مقاسم الخدمة ما أثر نسبياً على انسيابية بعض خدمات اتصالات منها خدمات الهاتف المتحرك في بعض مناطق الدولة، مضيفة أن الفرق الفنية في اتصالات قامت بإصلاح الخلل الطارئ حتى عادت معظم الخدمات للعمل بشكل طبيعي ، تمهيداً لإصلاح هذا الخلل العارض بالكامل في أسرع وقت ممكن.

وكانت اتصالات قد ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه هناك خلل في شبكة الهواتف المتحركة في بعض المناطق، مضيفة أنه جاري العمل على إصلاحه بأسرع وقت.

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