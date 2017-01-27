تنويه من هيئة تنظيم الاتصالات بشأن انقطاع الخدمات

نفى نائب المدير العام لهيئة تنظيم الإتصالات ماجد المسمار ما أشيع بشان أن الخلل الذي حدث في بعض خدمات اتصالات اليوم يرجع لحدوث هجمة إلكترونية أو إختراق لشبكة إتصالات.

وأضاف المسمار أنه تم تحويل مسار الخدمات التي اضيرت إلى طرق أخرى لاعادتها إلى المشتركين حتى انتهاء العطل في اطار خطط الطوارئ لدى الهيئة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنها تتابع حالياً بشكل مكثف مع الفريق الفني لاتصالات لاستعادة الخدمات لبعض مشتركي الهواتف المتحركة بعد توقف الخدمات على أجهزتهم.

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