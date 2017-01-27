غرافيك.. «غرفة دبي»: نمو أسواق شرق إفريقيا يصب في مصلحة شركات التصدير بدبي

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي أنه، وفي خضم التحديات التي تواجه بيئة التجارة العالمية، فإن هناك بعض الأسواق القابلة للنمو في كل منطقة شرق إفريقيا، وإلى حد أقل في غربها.

وأوضحت الغرفة في تقرير لها أن ذلك يعتبر من مصلحة شركات التصدير وإعادة التصدير في دبي، لافتة إلى أن مثل هذا التركيز الجغرافي قد يساعد في تسهيل تعقيدات الدعم اللوجستي المحيطة بالتجارة، وإقامة مراكز إقليمية لتخزين وتوزيع السلع.

وكشف تقرير «غرفة دبي» أن أسرع أسواق إفريقيا نمواً بالنسبة لإجمالي صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من عام 2016، تركز بشكل رئيس في شرق القارة الإفريقية، في وقت سجلت فيه بعض الأسواق في غرب إفريقيا نمواً في الطلب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.

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وأشار التقرير إلى تصدر موزمبيق دول شرق إفريقيا، بعد أن سجلت صادرات دبي إليها نمواً نسبته 152% بقيمة بلغت 529.5 مليون درهم، فيما حلّت زيمبابوي في المرتبة الثانية بنمو بلغ 131% وقيمة في صادرات دبي إليها بلغت 244.2 مليون درهم.

وأضاف أن مدغشقر ضاعفت فعلياً من قيمة وارداتها من دبي، التي نمت بنسبة 99%، لتبلغ قيمة قدرها 145.3 مليون درهم، محتلة بذلك المرتبة الثالثة.

ووفقاً للتقرير، فقد تصدرت مالي دول غرب إفريقيا بعد أن سجلت وارداتها من دبي نمواً بنسبة 68% وقيمة قدرها 78.3 مليون درهم، تلتها غامبيا التي سجلت نمواً نسبته 21% وقيمة تبلغ 59.6 مليون درهم، ثم موريتانيا التي سجلت نسبة النمو نفسها بقيمة تبلغ 132.3 مليون درهم.

وذكر تقرير «غرفة دبي» أن موزمبيق تصدرت كذلك أكبر أسواق «إعادة صادرات دبي» في إفريقيا، بمعدل نمو قدره 229% وقيمة بلغت 448.3 مليون درهم، جاءت كلها تقريباً من منتجات معدنية، تلتها زيمبابوي التي شهدت ارتفاعاً في الطلب على «إعادة صادرات دبي» بنسبة نمو بلغت 148%، بقيمة 239 مليون درهم، كانت كلها تقريباً عبارة عن آلات وأجهزة إلكترونية.