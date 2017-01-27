العامري مديراً لمشروع «طاقة» بالعراق

أفادت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أمس، بتعيين عبدالخالق العامري مديراً لمشروع «طاقة» العراق بالإنابة.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن العامري سيتولى المسؤولية عن تطوير حقل «أتروش» في إقليم كردستان العراق، كما سيتولى إدارة المشروع من مقر الشركة الرئيس في أبوظبي، ويتبع إدارياً مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة. ويخلف العامري زميله كريغ وبستر، الذي سيبقى في أبوظبي بضعة أشهر لتحقيق انتقال سلس وفعّال، وذلك قبل عودته إلى «طاقة» كندا، لتولي مهامه الجديدة هناك. والتحق عبدالخالق العامري (إماراتي) بشركة «طاقة» في سنة 2012، وتولّى منصب نائب مدير مشروع «طاقة» العراق منذ سنة 2015.