5 نصائح للحماية من الاحتيال المالي عن طريق تزوير الشيكات

على الرغم من تراجع استخدام الشيكات مع تزايد الدفع عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والدفع بالبطاقات، إلا أن المؤسسات المالية لاتزال تتعامل مع عدد كبير من الشيكات كل عام. ووفقاً لمصرف أبوظبي الإسلامي، واتحاد مصارف الإمارات، فإن هناك خمس نصائح للحماية من الاحتيال المالي عن طريق تزوير الشيكات، أبرزها عدم توقيع أي شيك مفتوح (على بياض)، وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة كافة.

وتفصيلاً، أفادت بيانات لمصرف أبوظبي الإسلامي، واتحاد مصارف الإمارات، بأنه يمكن أن يتم الاحتيال المالي عن طريق تزوير الشيكات بطرق مختلفة، أبرزها سرقة شيك أو دفتر شيكات مفتوح (على بياض) وإساءة استخدامه من قبل المحتالين عن طريق تزوير التوقيعات الخاصة بصاحب الدفتر، إضافة إلى تغيير تفاصيل الشيك (المستفيد أو المبلغ) بغياب السلطة المختصة، فضلاً عن الحصول على دفتر الشيكات بالنيابة عن صاحبه أو عبر انتحال شخصيته أو سرقة هويته الشخصية، علاوة على تزييف شيكات تبدو كأنها أصلية باستخدام تفاصيل حساب صاحبها والتواقيع الخاصة به.

وتتم عملية الاحتيال عن طريق الشيكات وذلك بإيداع شيكات مزورة أو متلاعب فيھا لتسديد مدفوعات معينة، ما يتسبب في خسارة لمتعاملي المصارف.

وتوجد أنواع مختلفة من الاحتيال عن طريق الشيكات، منها غسيل الشيكات، حيث يتلاعب المحتالون في كل أو بعض التفاصيل المتعلقة بالمبلغ والتاريخ واسم المستفيد لصرف الشيك، أو استخدام قلم الحبر السري، إذ يتم إقناع الطرف الذي يكتب الشيك بتعبئة البيانات المتعلقة بالمبلغ و/‏‏‏أو اسم المستفيد باستخدام قلم مقدم من الغير. وبعد فترة تختفي الكتابة المسجلة بھذه الأقلام ذات «الحبر السري»، ويكتب المحتال المبلغ واسم المستفيد الذي يريده لصرف الشيك بشكل احتيالي.

وكانت بنوك محلية، وجهت تحذيرات لمتعامليها عبر البريد الإلكتروني بشأن مخاطر إجراء المعاملات البنكية باستخدام «القلم السحري» الذي يمكّن أشخاصاً ينتحلون صفة مندوبي مبيعات من مسح البيانات وتغييرها في ما بعد، وبحسب رسائل إلكترونية وجهتها البنوك المحلية للمتعاملين، فإن المحتالين يطلبون من الزبائن ملء الطلبات باستخدام قلم يمنحونه للمتعامل لتدوين المعلومات.

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي، واتحاد مصارف الإمارات، خمس نصائح للحماية من الاحتيال المالي عن طريق تزوير الشيكات، أولاها عدم توقيع أي شيك مفتوح (على بياض)، وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة كافة. أما النصيحة الثانية فهي عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام، كما يجب إلغاء الفراغات غير المستخدمة عبر شطبها، والحدّ من عدد التوقيعات المفوض بها والمعتمدة في حسابك لضمان التحكم المطلوب.

وبالنسبة للنصيحة الثالثة، فإنها تتمثل في كتابة تفاصيل المستفيد كاملة (على سبيل المثال لا تكتب الاختصارات ودون اسم المصرف كاملاً)، مع التأكد من عدم وجود توقيعك على مستندات يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل أي طرف ثالث.

وركزت النصيحة الرابعة على التأكد من تسوية حساباتك المصرفية بشكل سريع ومنتظم، وبالنسبة لحسابات الأعمال، يجب ضمان القيام بمراجعة مستقلة لها من قبل المستويات الإدارية الملائمة، وإذا كنت من أصحاب حسابات الأعمال، من الأفضل فتح حسابات منفصلة بالأخص للشيكات ذات القيمة العالية، وذلك لرصدها بشكل أسهل.

أما النصيحة الخامسة، فتتلخص في التأكد من إلغاء الشيكات التي تحتوي على أخطاء أو مفردات زائدة وإتلاف كل تلك الشيكات الباطلة، مع الحرص على إبلاغ مصرفك في حال عدم تسلّم دفتر شيكات قمت بطلبه، والتأكد من تسجيل رقم هاتفك المتحرك للحصول على خدمة التنبيه لمعرفة حالة طلب وتسلّم دفتر الشيكات الخاص بك.