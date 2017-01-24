حتا.. تضاريس استثنائية لمحبّي الدرّاجات الهوائية والطبيعة

تُعد منطقة حتا الجبلية بتضاريسها الاستثنائية وهوائها المنعش وبيئتها البرّية، مكاناً مثالياً لمحبّي ركوب الدراجات الهوائية الجبلية وللمغامرين ومحبّي الطبيعة، ولذلك تنتظرك العديد من الأنشطة الأخرى على بعد ساعة تقريباً من وسط مدينة دبي، منها عبور مياه البحيرات في قوارب التجديف واستكشاف المدينة سيراً على الأقدام.

ولا توجد طريقة أفضل لاختبار تجربة شق المسارات المتعرّجة في التلال والوديان، أفضل من ركوب درّاجة هوائية جبلية.

وقد خَطَّ مركز مضمار حتا للدرّاجات الهوائية الجبلية مسارات متعدّدة للدرّاجين المبتدئين والمحترفين.

وتوجد مساحة كبيرة ومسطحة معدة للتخييم في المضمار، تتوافر فيها دورات مياه مع حمامات «شاور».

وإذا كنت ترغب في إقامة فاخرة، يوجد فندق «حصن حتا» من فئة الخمس نجوم، يبعد ثلاثة كيلومترات عن موقع المضمار الذي لا توجد رسوم لاستخدامه أو لاستخدام مواقف المركبات بالقرب منه.

وهناك طريقان من دبي للوصول إلى المضمار: الأول باستخدام شارع دبي - حتا (E44)، حيث يوصل هذا الشارع للمضمار مباشرة، إلا أنه يمر بمنطقة حدودية مع سلطنة عمان، وبالتالي يمر بنقطتي تفتيش وتحتاج إلى بطاقة الهوية أو جواز السفر، وقد تحتاج إلى تأمين للمركبة (يوجد مكتب تأمين في نقطة التفتيش).

أما الطريق الثاني فهو شارع مليحة - كلباء (E102)، والذي لا يمر على أي نقاط تفتيش، لكنه يزيد في وقت الوصول إلى المضمار 15 دقيقة مقارنة مع شارع E44.

ويُتاح للزوّار المغامرين اختيار مسارات الدراجات بمفردهم أو الانضمام إلى المجموعات متعدّدة الأنشطة، حيث يستمتعون بركوب الدراجات الجبلية لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يتوقفون خلالها للاستمتاع بجمال طبيعة حتا التي تُعد أيضاً مركزاً للكثير من رحلات ركوب الدرّاجات الجبلية.

ويمكنك الاطّلاع على كل التفاصيل المتعلقة بذلك عبر الموقع الإلكتروني www.hattamtb.ae، كما يمكنك استئجار الدرّاجات من متاجر متعددة في دبي أو من متاجر وأنت في الطريق إلى حتا.

وبإمكانك أيضاً الاستمتاع بنزهة منعشة، إذ تحيط بمنطقة حتا سلسلة جبلية ومنخفضات مثالية للمشي، فلا يسعك سوى الاستعداد جيّداً لرحلة ممتعة لرؤية التضاريس المتنوعة.

وإضافة إلى ذلك، يستقطب سد حتا عدداً كبيراً من الزوّار، كونه أحد أكبر المسطّحات المائية في المنطقة، وأجمل الأماكن لالتقاط صور المناظر الطبيعية، كما لا تغيب عن المشهد بعض نواحي الحياة البرّية.

وهناك خمسة مسارات رسمية محدّدة للمشي، وهي في طور وضع اللمسات الأخيرة.

ويمكن للمتنزّهين ذوي الخبرة أن يتوغّلوا في الجبال الوعرة لاختبار مزيد من التحديات، لكن قبل الانطلاق، يُرجى التأكّد من تزوّدك بالمجموعة الصحيحة من معدّات السلامة وبما يكفي من الغذاء للحفاظ على نشاطك خلال التجربة الشيقة. كما تحتضن حتا بعض المناظر الطبيعية الأكثر جمالاً في دولة الإمارات، لكي تشبع ناظرَيك بجمال المنطقة.

7 أخطاء يجب تجنّبها أثناء التخطيط للسفر

حددت شركة «هوليداي مي» المتخصصة في قطاع السياحة، سبعة أخطاء عليك تجنبها أثناء تخطيطك لرحلتك المقبلة لقضاء عطلة مريحة:

1

أن تكون صارماً حول موعد السفر وأوقات الذروة، بحيث يكون السفر في أيام معينة - سواء كان في الطائرة أو القطار - باهظاً جداً مقارنة بأيام أخرى، فالحجز في أيام مثل الجمعة أو الأحد غالباً ما يكون ذا سعر مضاعف عن السعر الاعتيادي. لذلك من الحكمة أن تكون مرناً في اختيار مواعيد السفر. ومن الأخطاء أيضاً، السفر في مواسم الذروة التي تعني تأخراً في الرحلات، وفنادق باهظة الأسعار، لكن يمكنك تجنب هذه المشكلة بالسفر قبل يوم أو يومين من وقت الذروة.

2

تجاهل التكاليف غير المرئية، إذ إن كثيراً من الأشخاص ينسون إضافة التكاليف المخفية عند إجراء ميزانية السفر، لذلك ينبغي الحرص دائماً على التأكد من النفقات غير المرئية، مثل ضريبة الخدمة و«البقشيش» ورسوم الصراف الآلي والإنترنت.

3

القيام بأشياء كثيرة في وقت قصير، حيث إنه بدلاً من السفر إلى خمس مدن في وقت واحد، يمكن تجريب الاستمتاع في ثلاث مدن والتعرف إليها عن قرب، إذ إن ذلك لا يوفر المال فقط، بل الوقت والراحة أيضاً.

4

رسوم الهاتف المتحرك، التي تعتبر باهظة جداً، ولذلك هناك اقتراح بشراء خط محلي مسبق الدفع، حيث تقدم لك خيارات وعروض أسعار معقولة يمكنك الاستفادة منها عبر الاتصال الدولي.

5

السفر من غير تأمين صحي، إذ إنه من المستحسن أخذ التأمين الصحي دائماً خلال السفر تحسباً لأي أمر صحي مفاجئ.

6

حمل عدد معقول من الحقائب، فعلى الرغم من أن أغلب الأشخاص لا يتبعون هذه القاعدة ويحملون معهم نصف خزانة ملابسهم، إلا أنه من أكبر أخطاء المسافرين، كونهم سيدفعون مبلغاً أكبر مقابل هذا الوزن، لذلك يجب حزم الأمتعة بعقلانية وحكمة والاستفادة من توفير المال.

7

عدم معرفة وسائل النقل، إذ إنه يجب السؤال دائماً عن كيفية التنقل في المدينة المراد التوجه إليها، والاطلاع مسبقاً على نظام التنقل فيها.

نصائح لسفر آمن

إذا كنت مسافراً إلى دول أجنبية وإلى مناطق غير مألوفة، عليك أن تكون أكثر حذراً من المعتاد. وفي ما يلي أبرز الطرق للبقاء آمناً أثناء السفر أوردتها شركات متخصصة في السياحة والسفر:

- ابحث عن الوجهة التي ستسافر إليها، لفهم الثقافات المحلية والقواعد والقوانين، إضافة إلى معرفة معدلات الجريمة، وأحوال الطقس. كما يجب التعرف أيضاً إلى الحيل والجرائم الشائعة، فضلاً عن آداب السلوك العام لتجنب استفزاز الناس عن طريق المصادفة.

- خذ ما تحتاج إليه أثناء السفر، وقلل من خسارتك في حالة السرقة، ولا تحمل أدوات أو ممتلكات باهظة الثمن، واحتفظ بنسخ من جواز سفرك وبطاقات الائتمان الخاصة بك، وبطاقات الخصم والشيكات السياحية ووثائق السفر الأخرى والأدوية الضرورية في مكان آخر، ولا تحمل كل نقودك في محفظتك.

- قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الخاص بدولتك، للحصول على إرشادات السفر لوجهتك، واترك نسخة من مسار السفر الخاص بك مع العائلة والأصدقاء في الداخل، وأرقام الاتصال والفنادق التي ستقيم بها.

- إذا كنت مصاباً بأمراض مزمنة أو كنت تعاني أي مرض آخر، احمل معك تقاريرك الصحية.

- احمل خريطة وتحقق من مسارك، حتى يتسنى لك معرفة وجهتك وكيفية الوصول إلى هناك، إذ إن هذا يمنعك من طلب الاتجاهات من غرباء

4 أسرار لحجز أفضل وأرخص تذاكر طيران

حددت شركة «ساي سكانر» المتخصصة في الحجوزات أربعة أسرار للحصول على أفضل وأرخص أسعار لتذاكر الطيران، هي:

1

الحجز المبكر: إن أفضل وقت لحجز تذاكر سفر لرحلة قصيرة المدى يكون قبل سبعة أسابيع من موعد الرحلة، فيما يكون للرحلات طويلة المدى التي تزيد على تسع ساعات سفر 18 أسبوعاً.

2

الاشتراك في رسائل التنبيه عبر البريد الإلكتروني من شركات الطيران المفضلة، للحصول على حجوزات اللحظات الأخيرة.

3

البحث في أكثر من مكان عن التذاكر مع تفقّد جميع الشركات والمواقع المتخصصة.4 - هناك من يرى أن الثلاثاء هو أفضل يوم لحجز رحلة رخيصة، إذ أن العديد من شركات الطيران تعلن عن صفقات عطلة نهاية الأسبوع في الساعات المتأخرة من يوم الثلاثاء.