7 أخطاء يجب تجنّبها أثناء التخطيط للسفر

حددت شركة «هوليداي مي» المتخصصة في قطاع السياحة، سبعة أخطاء عليك تجنبها أثناء تخطيطك لرحلتك المقبلة لقضاء عطلة مريحة:

1- أن تكون صارماً حول موعد السفر وأوقات الذروة، بحيث يكون السفر في أيام معينة - سواء كان في الطائرة أو القطار - باهظاً جداً مقارنة بأيام أخرى، فالحجز في أيام مثل الجمعة أو الأحد غالباً ما يكون ذا سعر مضاعف عن السعر الاعتيادي. لذلك من الحكمة أن تكون مرناً في اختيار مواعيد السفر. ومن الأخطاء أيضاً، السفر في مواسم الذروة التي تعني تأخراً في الرحلات، وفنادق باهظة الأسعار، لكن يمكنك تجنب هذه المشكلة بالسفر قبل يوم أو يومين من وقت الذروة.

2- تجاهل التكاليف غير المرئية، إذ إن كثيراً من الأشخاص ينسون إضافة التكاليف المخفية عند إجراء ميزانية السفر، لذلك ينبغي الحرص دائماً على التأكد من النفقات غير المرئية، مثل ضريبة الخدمة و«البقشيش» ورسوم الصراف الآلي والإنترنت.

3- القيام بأشياء كثيرة في وقت قصير، حيث إنه بدلاً من السفر إلى خمس مدن في وقت واحد، يمكن تجريب الاستمتاع في ثلاث مدن والتعرف إليها عن قرب، إذ إن ذلك لا يوفر المال فقط، بل الوقت والراحة أيضاً.

4- رسوم الهاتف المتحرك، التي تعتبر باهظة جداً، ولذلك هناك اقتراح بشراء خط محلي مسبق الدفع، حيث تقدم لك خيارات وعروض أسعار معقولة يمكنك الاستفادة منها عبر الاتصال الدولي.

5- السفر من غير تأمين صحي، إذ إنه من المستحسن أخذ التأمين الصحي دائماً خلال السفر تحسباً لأي أمر صحي مفاجئ.

6 - حمل عدد معقول من الحقائب، فعلى الرغم من أن أغلب الأشخاص لا يتبعون هذه القاعدة ويحملون معهم نصف خزانة ملابسهم، إلا أنه من أكبر أخطاء المسافرين، كونهم سيدفعون مبلغاً أكبر مقابل هذا الوزن، لذلك يجب حزم الأمتعة بعقلانية وحكمة والاستفادة من توفير المال.

7- عدم معرفة وسائل النقل، إذ إنه يجب السؤال دائماً عن كيفية التنقل في المدينة المراد التوجه إليها، والاطلاع مسبقاً على نظام التنقل فيها.