نصائح لسفر آمن

إذا كنت مسافراً إلى دول أجنبية وإلى مناطق غير مألوفة، عليك أن تكون أكثر حذراً من المعتاد. وفي ما يلي أبرز الطرق للبقاء آمناً أثناء السفر أوردتها شركات متخصصة في السياحة والسفر:

- ابحث عن الوجهة التي ستسافر إليها، لفهم الثقافات المحلية والقواعد والقوانين، إضافة إلى معرفة معدلات الجريمة، وأحوال الطقس. كما يجب التعرف أيضاً إلى الحيل والجرائم الشائعة، فضلاً عن آداب السلوك العام لتجنب استفزاز الناس عن طريق المصادفة.

- خذ ما تحتاج إليه أثناء السفر، وقلل من خسارتك في حالة السرقة، ولا تحمل أدوات أو ممتلكات باهظة الثمن، واحتفظ بنسخ من جواز سفرك وبطاقات الائتمان الخاصة بك، وبطاقات الخصم والشيكات السياحية ووثائق السفر الأخرى والأدوية الضرورية في مكان آخر، ولا تحمل كل نقودك في محفظتك.

- قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الخاص بدولتك، للحصول على إرشادات السفر لوجهتك، واترك نسخة من مسار السفر الخاص بك مع العائلة والأصدقاء في الداخل، وأرقام الاتصال والفنادق التي ستقيم بها.

- إذا كنت مصاباً بأمراض مزمنة أو كنت تعاني أي مرض آخر، احمل معك تقاريرك الصحية.

- احمل خريطة وتحقق من مسارك، حتى يتسنى لك معرفة وجهتك وكيفية الوصول إلى هناك، إذ إن هذا يمنعك من طلب الاتجاهات من غرباء