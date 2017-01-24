4 أسرار لحجز أفضل وأرخص تذاكر طيران

حددت شركة «ساي سكانر» المتخصصة في الحجوزات أربعة أسرار للحصول على أفضل وأرخص أسعار لتذاكر الطيران، هي:

1- الحجز المبكر: إن أفضل وقت لحجز تذاكر سفر لرحلة قصيرة المدى يكون قبل سبعة أسابيع من موعد الرحلة، فيما يكون للرحلات طويلة المدى التي تزيد على تسع ساعات سفر 18 أسبوعاً.

2- الاشتراك في رسائل التنبيه عبر البريد الإلكتروني من شركات الطيران المفضلة، للحصول على حجوزات اللحظات الأخيرة.

3- البحث في أكثر من مكان عن التذاكر مع تفقّد جميع الشركات والمواقع المتخصصة.4 - هناك من يرى أن الثلاثاء هو أفضل يوم لحجز رحلة رخيصة، إذ أن العديد من شركات الطيران تعلن عن صفقات عطلة نهاية الأسبوع في الساعات المتأخرة من يوم الثلاثاء.