مديرون: نمط المتاجر الذكية يخفض الكلفة التشغيلية وأسعار السلع

توقع مسؤولون ومديرون في قطاع التجزئة أن تنمو عمليات التسوق الذكي، والتوسع في تجربة المتاجر الذكية في الدولة بنسبة 20%، خلال عام 2017.وتوقعوا، في تصريحات على هامش افتتاح الدورة الأولى من «معرض المتاجر الذكية» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أمس، انخفاضاً في أسعار السلع والخدمات في المتاجر الذكية، لاسيما مع انخفاض الكلفة التشغيلية مع التحول الذكي.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، في تصريحات خلال افتتاحه المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، إن التوجه نحو أنماط الخدمات الذكية، أصبح من المتطلبات الرئيسة في قطاع التجزئة، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه قطاعات التجزئة المحلية لتلك الأنماط، سيجعل منها مجالاً تنافسياً جديداً، وسيسهم في انتشارها بشكل أكبر.

بدوره، توقع مدير التسويق والاتصال لمجموعة شركات «باريس غاليري» في دولة الإمارات، محمد جابر، أن ينمو قطاع المتاجر الذكية والتسوق الذكي، خلال العام الجاري، بنسبة 20% على الأقل في دولة الإمارات.

وقال إنه لن تكون هناك ارتفاعات في أسعار المنتجات أو الخدمات في تلك المتاجر، نتيجة استخدام تقنيات التسوق الذكي، لافتاً إلى أن الأسعار مرشحة للتراجع، نظراً لانخفاض المصروفات التشغيلية لتلك المتاجر، وتقليل أعداد العمالة.

من جانبه، اتفق المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتموين المحدودة، طارق الجويني، في أن أسعار السلع المقدمة عبر المتاجر الذكية لن ترتفع، نظراً لاستخدام التقنيات الذكية، مقدراً نسبة نمو القطاع بنسبة تراوح بين 20 و25% سنوياً. وأكد أن أسعار بعض السلع في المتاجر، التي تطبق مفاهيم التسوق الذكي انخفضت بالفعل، خلال الفترة الماضية.

ولفت الجويني إلى أن الشركة بدأت تطبيق مفهوم المتاجر الذكية في متاجر تابعة لها في أبوظبي، إذ أتاحت للمستهلكين استخدام الماسح الضوئي في عمليات الشراء، والاستغناء عن موظف الصندوق في بعض حالات التسوق، كما ستطرح، خلال الأشهر الستة المقبلة، تقنيات منها تعريف المنتج من ناحية السعرات الحرارية، وتقديم النصائح الصحية، وطريقة تحضير المنتج منزلياً.

في السياق نفسه، توقع رئيس قسم التكنولوجيا في شركة «سولف إي تي»، ومقرها دبي، نمو مفهوم المتاجر الذكية بما يزيد على 20% سنوياً في الإمارات، مشيراً إلى أن الشركة بدأت توفير حلول التسوق الذكي لبعض المتاجر في دبي، مثل وضع بطاقات الأسعار إلكترونياً، وبناء قواعد معلومات رقمية، تحدد المتسوقين من حيث النوع، والفئات العمرية الأكثر طلباً لسلع معينة.