«تنمية المشاريع» تدشن «بي هايف» لخدمة المشروعات المتناهية الصغر

دشنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشروع «بي هايف»، المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط لخدمة أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، خصوصاً أصحاب رخصة «انطلاق»، التي تدار من المنزل.وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن المشروع يعد الأول الذي تدعم المؤسسة، من خلاله، رواد الأعمال من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوضحت أن مشروع «بي هايف»، الذي يمتلكه رائد الأعمال فواز بن خالد بن صالح الفريجي، يعد من المشروعات المبتكرة التي تخدم أصحاب المشروعات والجمهور من المستهلكين في قطاع التجزئة، إذ يعتبر أول منصة إلكترونية اجتماعية في منطقة الشرق الأوسط، تعنى بأصحاب المحال المتناهية الصغر، والعاملين من المنزل بحيث توفر لهم إمكانية إنشاء متجر إلكتروني، وعرض منتجاتهم ومعلومات الاتصال بسهولة ودون رسوم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة تفخر بأن تدعم رواد الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز ضمان حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسهيلات اللازمة، في سبيل مزاولة أعمالهم».