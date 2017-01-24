الإمارات تتصدر الأسواق الناشئة العالمية في مناخ مزاولة الأعمال

حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر «أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017»، عن فئة «أفضل مناخ لمزاولة الأعمال»، ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة عالمية.

وذكرت شركة «أجيليتي» العالمية، المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية، في لقاء مع وسائل الإعلام في دبي أمس، أن المؤشر الذي يصدر للعام الثامن، يقدم نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي، وتصنيفاً لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها، كما يتضمن استبياناً بمشاركة أكثر من 800 مسؤول تنفيذي، في مجال الخدمات اللوجستية من أنحاء مختلفة من العالم.

وأوضحت الشركة أنه لتقييم مناخ مزاولة الأعمال في الأسواق الناشئة، فإن المؤشر يأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل التي تتضمن قوة قطاع الخدمات، ومعدلات التمدن، والأمن، والاستثمارات الأجنبية، وتوزيع الثروات، والقوانين والتشريعات والنواحي التنظيمية التي تحكم الأعمال. وبحسب المؤشر، فقد حلت الإمارات في المرتبة الثالثة مباشرة بعد الصين والهند، ضمن الترتيب العام للمؤشر، إضافة إلى تصنيفها الدولة الأكثر ملاءمة لمزاولة الأعمال وامتلاكها أفضل عوامل الترابط اللوجيستي وخدمات النقل. وقال الرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي» للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلياس منعم، إن دولة الإمارات استطاعت تحقيق تقدّم استراتيجي خارج قطاع الطاقة، واستمرت في جذب مزودي الخدمات اللوجستية والمتعاملين معهم، في حين دفع انخفاض أسعار النفط - في السنوات الأخيرة - الدول الخليجية الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

إلى ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» في أبوظبي، باسل الدباغ، أن حجم استثمارات الشركة في السوق الإماراتية، يصل إلى 100 مليون درهم.