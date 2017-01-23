1.38 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من مليار و382 مليون درهم.

تسجيل 245 مبايعة بـ1.21 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الصادر عن الدائرة، بتسجيل 245 مبايعة بقيمة مليار و212 مليون درهم، منها 36 مبايعة لأراضٍ بقيمة 810 ملايين درهم، و209 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 402 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 170 مليون درهم، منها 24 رهناً لأراضٍ بقيمة 103 ملايين درهم، و45 رهناً لفلل وشقق بقيمة 67 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان في منطقة الروية الأولى، بقيمة 277 مليون درهم، لكل منهما، ثم مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 109 ملايين درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 7» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في «معيصم الأول» بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ22 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة «مرسى دبي»، تلتها مبايعتان في منطقة «برج خليفة» بقيمة سبعة ملايين درهم لكل منهما.

وتصدرت منطقة «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم، تلتها منطقة الوصل بتسجيلها 27 مبايعة بـ75 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 3» بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.