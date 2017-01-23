شكاوى واستجابات

مصعد

اتفق مستهلك مع أحد المحال التجارية في دبي على صنع مصعد بمواصفات محددة لابنه من ذوي الإعاقة، لكنه لاحظ بعد تركيب المصعد وجود عطل فيه، فشكا ذلك إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التي حققت في الشكوى.

وبعد انتهاء التحقيق تواصلت الدائرة مع المشكو ضده، وتم الاتفاق معه على أن يصلح المصعد للشاكي.

هاتف

اشترى رجل هاتفاً بقيمة 623 درهماً عبر موقع إلكتروني، لكن قبل تسلم الهاتف بيوم تم إلغاء الطلب من الموقع، وزيادة سعر المنتج. فشكا إلى «اقتصادية دبي» التي تواصل فيها قسم شكاوى المستهلكين مع المشكو ضده. وبعد التحقيق في الشكوى، تم الاتفاق على استرداد المبلغ المدفوع للشاكي، لعدم توافر المنتج، كون المنتج المعروض يختلف.

ملابس

رفض أحد محال الملابس الكبيرة في «دبي مول» إعادة ملابس اشتراها مستهلك بقيمة 3000 درهم، ما دعاه إلى التقدم بشكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، التي ناقشت الشكوى، وطلبت من المحل إعادة الملابس بصورة نقاط يمكن أن يستفيد بها المستهلك لاحقاً.

وفعلاً استجاب المحل لطلب الدائرة، وبناءً على ذلك تم إغلاق الشكوى.