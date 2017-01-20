البنوك تطالب المتعاملين بمعلوماتهم الضريبية

بدأت البنوك العاملة بالدولة، أمس، مخاطبة المتعاملين بشأن وضعهم الضريبي في بلدانهم الأصلية، تنفيذاً لتعليمات المصرف المركزي.

وأفادت رسائل تسملها عدد من متعاملي البنوك عبر بريدهم الإلكتروني، بأن المصرف المركزي كلف جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير القياسية المشتركة «سي آر إس» المتعلقة بالوضع الضريبي للمقيمين بدولة الإمارات، والتي هي مبادرة لتبادل بيانات المتعاملين، وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و100 من البلدان التي وافقت على أن تكون جزءاً من هذا الترتيب، الذي يعتبر خطوة رئيسة نحو التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع يناير 2017.