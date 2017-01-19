9 خطوات لمنع الاحتيال المالي عند التسوّق الإلكتروني

يعتبر التسوّق عبر الإنترنت من وسائل التسوق الملائمة للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من كل مكان. ومع ذلك، يتوجب اتباع عدد من الاحتياطات عند إجراء هذه التعاملات، التي يتمثل أبرزها في استخدام المواقع الإلكترونية الآمنة، والتحقق من معلومات الاتصال الخاصة بالبائع، فضلاً عن الاحتفاظ بسجلات التعاملات وتوفير الحماية اللازمة لأجهزة الكمبيوتر.

وقد حدّد مصرف أبوظبي الإسلامي، تسع خطوات لمنع الاحتيال المالي لدى التسوق الإلكتروني:

1- استخدام المواقع الإلكترونية الآمنة فقط، وذلك بالبحث عن رمز القفل، في الزاوية اليمنى أو اليسرى من المتصفّح، إذ إنه في معظم الأحيان، سيبدأ عنوان الموقع الإلكتروني في شريط عنوان المتصفّح، وهنا ينبغي التأكد من أن الموقع المراد الشراء منه يبدأ عنوانه بـ(https)، الأمر الذي يزيد من الخواص الأمنية للموقع.

2- الحرص على التسوّق عبر الإنترنت من الشركات المعروفة أو المواقع الموثوقة، كون الشركات المشهورة تستخدم على الأغلب أحدث ميزات الحماية الإلكترونية لحماية التعاملات الإلكترونية.

3- عند الشراء من موقع إلكتروني جديد، يجب التأكد من السمعة الجيدة للشركة وقراءة المراجعات والتعليقات المستقلة بشأنها، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الخاصة بمختلف المتعاملين مع هذه الشركة لمعرفة ما إذا كانت إيجابية أو سلبية.

4- التحقق من معلومات الاتصال الخاصة بالبائع، وذلك بالتأكد من أن الشركة المراد الشراء منها لديها معلومات اتصال أخرى غير عنوان البريد الإلكتروني أو النموذج الإلكتروني. كما يجب الحصول على العنوان الفعلي للبائع، ورقم الهاتف وشروط وأحكام التسوّق.

5- تجنب الشراء عن طريق رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها حتى ولو كانت تبدو حقيقية، لكنها على الأرجح ليست كذلك، إذ يجب الحذر من الرسائل والمواقع الإلكترونية التي تقدم عروضاً مغرية لا تصدق، لأنها نوع من الاحتيال، صممت لدفع المستهلك للضغط على رابط مزيّف، وإصابة جهاز الكمبيوتر الخاص به، وسرقة بياناته الشخصية والاستيلاء على أمواله.

6- الحرص على تحديث المتصفّح، كون برنامج المتصفّح الحديث يضيف طبقة حماية من المواقع الإلكترونية المزيّفة، حيث ترسل المتصفحات الحديثة رسالة تحذير عند زيارة أي موقع إلكتروني مزيّف، ويصعب على الفيروسات اختراقها.

7- الحذر من النوافذ المنبثقة، إذ إنه من المألوف جداً ظهور النوافذ المنبثقة عند استخدام أي مواقع إلكتروني، ولذلك ينبغي عدم الضغط على أي زر من أزرار الإجراءات ضمن هذه النوافذ، بما فيها النوافذ التي تطلب معلومات مالية أو معلومات تحديد الهوية الشخصية.

8- الاحتفاظ بسجلات التعاملات، حيث لا ينصح بالتخلّص من الإيصالات الإلكترونية أو رسائل التأكيد الواردة عبر البريد الإلكتروني المتعلّقة بعمليات الشراء عبر الإنترنت، لأنها من الطرق الملائمة لتتبّع تواريخ الشحن وغيرها من التفاصيل، إضافة لكونها دليلاً بيد المستهلك إذا ما نشأ نزاع بشأن عملية الشراء، كما يجب قراءة الشروط والأحكام كشروط الاستبدال، أو شروط توصيل المنتجات بعد الشراء.

9- مكافحة الفيروسات، لأن البرمجيات الخبيثة تعد من البرامج الضارّة المرسلة عبر الإنترنت، إذ يمكن أن تنتشر بسرعة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وشبكات اتصال الشركات، ولذلك ينبغي استخدام أحدث نسخ من برامج مكافحة الفيروسات القادرة على فحص الملفات والرسائل الإلكترونية والبحث عن البرمجيات الخبيثة، ما يمنع تلف الملفات الخاصة أو فقدانها، كما أنها توفر ساعات من الإحباط والتوتر عند محاولة استعادة نظام الكمبيوتر المتضرر.