استثناءات التغطية في وثيقة التأمين «ضد الغير»

لا تغطي وثيقة التأمين «ضد الغير» المسؤولية المدنية، التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات التالية:

■الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.

■الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية، مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).

■الحوادث التي تقع للمؤمن له أو لقائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.