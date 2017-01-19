استخدام بطاقات الائتمان أثناء السفر

تطالب أغلبية البنوك باتباع خطوات ونصائح لاستخدام بطاقات الائتمان خلال السفر، أبرزها، وفقاً لبنك «إتش إس بي سي»:

■تأكد من توافر مبلغ كافٍ في حسابك ‏‏أو حد ائتماني متاح.

■حدّث ودوّن بيانات الاتصال الخاصة بك لدى البنك، وتأكد من تاريخ انتهاء البطاقة أيضاً.

■راقب أنشطة بطاقتك واتصل فور ملاحظتك لأي نشاط احتيالي على بطاقتك، ولا تطلع أي أشخاص آخرين على رقمك السري بمن فيهم موظفو البنك أو الباعة.

■في حال سرقة أو فقدان بطاقتك، يرجى الاتصال فوراً والإبلاغ عن فقدانها، وكذلك إبلاغ السلطات المحلية بذلك.

■حاول عدم ترك جميع بطاقاتك في مكان واحد.

■عند استخدامك لأجهزة الصراف الآلي أو الدفع بواسطة البطاقات، كن حذراً عند إدخال رقمك السري وانتبه إلى من هم حولك.

■احتفظ بالايصالات كافة لمقارنتها مع كشوف حساباتك، ولا تترك الايصال أبداً في جهاز الصراف الآلي.

■تذكر أنه سيتم فرض رسوم تنفيذ للمعاملات الدولية /‏‏‏العملة الأجنبية (أي معاملة بعملة مختلفة عن عملة الفوترة)، وسيتم تحويل مثل هذه المعاملات إلى عملة الفوترة حسب سعر صرف العملات الأجنبية المطبقة. وسيتم احتساب رسوم تنفيذ كنسبة مئوية من مبلغ المعاملة، بعد أن يتم تحويلها إلى عملة الفوترة باستخدام سعر الصرف المعمول به.