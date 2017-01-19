تأليف كلمة سر قوية

حدّد بنك رأس الخيمة الوطني مجموعة من الخطوات لتأليف كلمة سر قوية لبطاقاتك وتعاملاتك المصرفية، أبرزها:

1- يجب أن تحتوي كلمة السر القوية على ثمانية خانات على الأقل، إضافة إلى احتوائها على عناصر من كل مجموعة من المجموعات التالية: حروف أبجدية أجنبية كبيرة، حروف أبجدية أجنبية صغيرة، أرقام، رموز موجودة بلوحة المفاتيح (وهي الرموز الموجودة بلوحة المفاتيح كافة، التي لا تُعتبر لا أحرفاً ولا أرقاماً)، كما يمكن استبدال الأحرف برموز وأرقام، ولتسهيل الأمر، جرب استخدام الأرقام والرموز التي تشبه الأحرف التي يتم استبدالها، فمثلاً يمكن استبدل (a بـ@)، و(o/‏‏‏‏O بـ0)، و(i/‏‏‏‏I بـ(1).

2- للمساعدة على تذكر كلمة السر، استخدمها على الفور، ثم سجل الدخول والخروج مرات عدة في اليوم الأول.

3- لا تستخدم أحرفاً فقط ولا أرقاماً فقط.

4- لا تستخدم اسمك ولا اسم البنك أو اسم الشريك أو أسماء أولادك.

5- لا تستخدم البيانات الشخصية مثل أرقام الهاتف أو رقم جواز السفر أو رقم رخصة القيادة أو رقم بطاقة الهوية أو رقم التأمين الاجتماعي أو تواريخ الميلاد.

6- لا تستخدم اسم المستخدم نفسه أو أي تعديل له ككلمة سر.

7- لا تستخدم كلمة سر يمكن العثور عليها في القاموس، حتى الكلمات الأجنبية.

8- لا تستخدم كلمة السر بحرف أو رقم متكرر.

9- لا تكرر كلمة السر القديمة عند ضرورة التغيير.

10- يجب أن تكون كلمة سر الدخول مختلفة عن كلمة سر العملية.