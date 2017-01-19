«المالية»: ضبط الإنفاق الحكومي مخطَّط مسبقاً ولا علاقة له بتراجع النفط

أفاد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، بأن «ضبط الإنفاق الحكومي يخطط له سلفاً ضمن خطط الموازنة الاتحادية للدولة، ومعمول به منذ سنوات مضت، ولا علاقة للأمر بتراجع أسعار النفط أو ظروف السوق»، متوقعاً نمو الإيرادات الحكومية خلال 2017 مقارنة بإيرادات العام الماضي.

وأكد أن جميع المشروعات، التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، يجري تنفيذها وفق المخطط الزمني، ولا تأخير فيها أو تأجيل.

وأشار الخوري، في تصريحات صحافية، على هامش اجتماع لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي، أمس، ونظمه صندوق النقد العربي، بحضور خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن الوزارة انتهت من مشروع جمع البيانات المالية للحكومات الاتحادية، الذي بدأته من عام 2009، بناء على الممارسات العالمية ومعايير صندوق النقد الدولي، كما بدأت، أخيراً، دراسة مشروع «توحيد السياسات المالية» في قطاعَي الصحة والتعليم، على مستوى إمارات الدولة، لتكون متشابهة في الرسوم وإجراءات الترخيص وغيرها، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

وتابع: «الوزارة حولت قانون الإجراءات الضريبية للمجلس الوطني الاتحادي، لاستكمال إجراءات إصداره، والمنتظر أن يتم قبل البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018».