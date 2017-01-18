الامارات تطلق من "دافوس" تقرير "استشراف المستقبل العالمي"

أطلقت دولة الامارات " تقرير استشراف المستقبل العالمي " اليوم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس" والذي يعد الأول من نوعه في العالم بعدما قطعت دولة الإمارات شوطا مهما في استشراف المستقبل وأصبحت مصدرا لتقديم المعرفة للعالم .

ويوفر التقرير للحكومات دراسات وإحصائيات لمستقبل العديد من القطاعات ويعد حجر أساس للقطاع الخاص في تبني الأفكار لتحويلها لواقع ملموس لمجتمعاتنا حيث ساهم 21 مختصا من جميع انحاء العالم في كتابة هذا التقرير في قطاعات استراتيجية كالطاقة والصحة والتعليم ويستعرض التقرير 112 تنبؤا مستقبليا سنشهدها في الأربعين سنة القادمة كالمزارع العائمة والأعضاء الجسدية المطبوعة بطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، : " نسير اليوم بثبات في مسيرة صناعة المستقبل مستندين على دراسات وتصورات لنخبة من الخبراء والمختصين حول مستقبل العديد من القطاعات.. هذه الدراسات والاحصائيات ستكون مرجعا يساعدنا على تحديد ملامح المستقبل وحافزا لمختلف الجهات للبدء الآن في العمل على إيجاد حلول للتحديات التي ستواجه مجتمعاتنا لإلهام صناع القرار وكبار المسؤولين في سعي نحو مستقبل أفضل" .

وأضاف " إن الكشف عن تقرير "استشراف المستقبل العالمي" خلال تجمع عالمي لصناع القرار وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، يكتسب أهمية خاصة ودلالات كبيرة فهو يؤكد ريادة دولتنا في استشراف المستقبل وتوفير دليل لفرص المستقبل ستسهم في استدامة النمو الاقتصادي العالمي وصنع مستقبل الأجيال القادمة.

ويستعرض التقرير 112 تنبؤا مستقبليا في قطاعات استراتيجية كالطاقة والمواصلات والفضاء منها أنه بحلول عام 2020 ستكون 20% من كهرباء المنازل موردة من الطاقة الشمسية و90% من المركبات في عام 2035 ستكون كهربائية وذاتية القيادة.

وأكد أن المستقبل مشرق في دولة الإمارات وتجسيده لواقع ملموس اليوم أولوية استراتيجية، ومستقبلنا يتطلب المعرفة القائمة على الأبحاث والدراسات وإلهام المبدعين والمبتكرين بأدوات وتقنيات التي تسهم في تعزيز قدرتنا وإيجاد الحلول لتحديات في مجتمعاتنا." جاء ذلك خلال إطلاق أكاديمية دبي المستقبل تقرير "استشراف المستقبل العالمي" على هامش مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس".

يهدف تقرير "استشراف المستقبل العالمي" الذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء والباحثين ومستشرفي المستقبل من مختلف دول العالم إلى تحديد ملامح المستقبل من خلال إثراء المعارف وتزويد الجهات والأفراد بصورة واضحة عن الإنجازات التي تحققها مختلف الجهات ضمن جهودها ومساعيها الرامية إلى صناعة المستقبل مشرق ومزدهر، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات.

ويشتمل التقرير على توقعات لواقع القطاعات عبر مجموعة من الاحصائيات وتحدد جملة من التوقعات المستقبلية لها استنادا إلى معارف وخبرات وآراء نخبة من أبرز الخبراء والباحثين والمبتكرين في كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية في العالم بمن فيهم خبراء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ومركز لانجون الطبي التابع لجامعة نيويورك، إضافة إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومختصون من شركة كونسين سيس للإنتاج، ومؤسسة سينس العالمية للأبحاث.

ويركز التقرير على استشراف مستقبل العديد من القطاعات الحيوية بما فيها قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المياه، وقطاع التكنولوجيا، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم، وقطاع النقل بالإضافة إلى قطاع الفضاء.

وفي مجال الطاقة المتجددة يتوقع التقرير أن تفوق الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من مصادر متجددة بحلول العام 2020 مجموع الطلب الكلي الحالي لكل من الصين والهند والبرازيل.

كما توقع التقرير أن تحصل 20 في المائة من المنازل في العالم في العام 2025 على الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بينما ستستحوذ المركبات الكهربائية التي لديها القدرة على الشحن الذاتي في 2035 على 90 في المائة من إجمالي المركبات بالعالم.

وفي قطاع المياه توقع التقرير أن تتمكن التكنولوجيا الحديثة من تحليل المياه وصلاحيتها عن طريق مراقبة الاسماك بحلول العام 2022، وأن يتم الانتهاء من عمليات مسح ورسم الخرائط لأغلبية مساحات قعر المحيطات والبحار بحلول العام 2030 .

وتوقع التقرير كذلك أن يتراجع الغطاء الجليدي في المحيط المتجمد الشمالي إلى 61.000 كلم واختفاءه تماما في العام 2040، وفي العام نفسه توقعر أن يصبح وزن المواد البلاستيكية ضعف وزن الأسماك في المحيطات إذا ما استمر التلوث البحري على الوتيرة الحالية وذلك إذا لم يتم التخلص منها بالشكل الصحيح.

وفي قطاع التكنولوجيا أشار التقرير إلى أن قيمة سوق تكنولوجيا الواقع الإفتراضي والمعزز ستصل إلى 150 مليار دولار بحلول العام 2025 فيما سيؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية لارتكاب الآلات لأغلب الجرائم عام 2040، وفي العام 2042 سيلعب الذكاء الإصطناعي دور مجالس إدارة الشركات واتخاذ القرارات المالية في حين ستقوم الروبوتات المنزلية بعمليات الطبخ والترتيب والتنظيف بشكل آلي ومتقن بحلول العام 2050.

وفي قطاع الصحة توقع التقرير أن يكون فحص السرطان منزليا متاحا على نطاق واسع وبسعر لا يتجاوز20 دولار بحلول عام 2020، بينما سيتمكن العلماء عام 2026 من إطالة حياة الفئران بمقدار 3 أضعاف وفي العام 2042 ستتحقق الولادة في البيئات الاصطناعية مع التحكم بالتغذية ومنع الأمراض في حين ستقوم الحكومات عام 2048 بتوفير العلاجات الجينية على شكل لقاحات وبالمجان.

وعلى صعيد قطاع التعليم توقع التقرير أن تصبح جميع الأبحاث الممولة حكوميا مجانية ومتاحة للجميع على الانترنت في العام 2020، بينما سيتم في العام 2030 توفير عقاقير طبية ستعطي الأفراد قدرة دماغية قوية تسهل تعلم الأشياء المعقدة في وقت ستشهد فيه الـ 20 سنة القادمة التخلي عن الامتحانات التقليدية والبدء باستخدام طرق أكثر شمولية لتقييم الأفراد.

وتوقع التقرير أن يشهد 2020 ظهور الهايبرلوب أول قطار فائق السرعة سيتم تجربته للمرة الأولى عالميا، وبحلول العام 2025 ستصبح نسبة امتلاك السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية شيئا من الماضي، بينما سيتم تصميم طائرات الهايبرسونيك لنقل الركاب والتي قد تصل سرعتها إلى 6100 كيلومتر في الساعة وستكون ذات كفاءة عالية في العام 2030.

كما توقع التقرير أن يشهد 2018 إطلاق أقوى تليسكوب في العالم بقوة تصل لـ 100 ضعف التكنولوجيا الحالية بينما سيتمكن العلماء في 2030 من مسح الأجسام الموجودة ضمن نطاق 330 سنة ضوئية من الأرض على أن يتمكن المكوك "نيوهورايزن" في العام 2040 من مغادرة النظام الشمسي بعد 25 سنة من مروره "بلوتو" وأن يتم الانتهاء من بناء أول مستعمرتين على سطح كل من القمر والمريخ بحلول العام 2045.