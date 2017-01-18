بدء المرحلة الثالثة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» الشهر الجاري

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«مصدر» بأن عمليات الإنشاء في المرحلة الثالثة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم» للطاقة الشمسية بدبي، ستنطلق بنهاية الشهر الجاري، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، لافتتين في بيان، أمس، على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إلى أنه تم منح عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمشروع، لائتلاف يضم ثلاث شركات إسبانية وإيطالية.

سعيد محمد الطاير : توفير 7% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2020.

واختارت هيئة كهرباء ومياه دبي الائتلاف الذي تقوده «مصدر»، في يونيو الماضي، لتطوير ما سيصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، عقب تقديم الائتلاف سعراً قياسياً جديداً لإنتاج الطاقة الشمسية بلغ 2.99 سنت أميركي لكل كيلوواط ساعة.

وتم منح عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لائتلاف دولي تقوده شركة «جرانسولار» الإسبانية، إضافة إلى شركة «أكسيونا» الإسبانية، وشركة «جيلا» الإيطالية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع شركة (مصدر) انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لدعم نمو قطاع الطاقة النظيفة، وفي إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى توفير 7% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050، وتحقيقاً لخطة دبي 2021 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وإيجاد مجتمع السعادة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في دبي».

وسيتم بناء المرحلة الثالثة من المجمع، الممتدة على مساحة 16 كيلومتراً مربعاً، على ثلاث مراحل، حيث من المتوقع إنجاز أول 200 ميغاواط في النصف الأول من 2018، ويلي ذلك تطوير 300 ميغاواط في العام التالي، ثم 300 ميغاواط الأخيرة في النصف الأول من 2020.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي: «عملية توسعة (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم) للطاقة الشمسية، تتضمن شراكات مع (جرانسولار) و(أكسيونا) و(جيلا)، وهي شركات عالمية تحظى بسمعة طيبة وبسجل حافل في قطاع الطاقة المتجددة»، لافتاً إلى أن «مصدر» تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة والجريئة لدولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة.

من جهته، قال ممثل ائتلاف شركات «جرانسولار»، و«أكسيونا»، و«جيلا»، دومينغو فيغاس فيرنانديس: «يعتبر (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم) للطاقة الشمسية إنجازاً عالمياً جديداً في مجال تطوير الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط والعالم، ويرحب الائتلاف بأن يكون جزءاً مساهماً في هذا المشروع الضخم».