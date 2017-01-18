صندوق إماراتي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في دول «الكاريبي»

أعلنت دولة الإمارات، أمس، تأسيس صندوق مِنح جديد، بقيمة 50 مليون دولار، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وفي إطار الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». ويمثل صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي أطلقته، أمس، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أكبر استثمار في قطاع الطاقة النظيفة بمنطقة البحر الكاريبي، ويعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وبلدان تلك المنطقة.

ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية تقديم التمويل، في حين تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارة المبادرة التي ستنفذها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «نتطلع بعد هذا الإعلان إلى أسواق أخرى واعدة»، مشيرة إلى أن الجهود موحدة في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يمثل إنجازاً مهماً على طريق تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جانبه، قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي إن «الإسهام في دعم دول البحر الكاريبي ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية وتمويل مشروعات إنمائية تخدم قطاع الطاقة المتجددة، يشكل جزءاً محورياً من أهداف الصندوق التنموية»، مشيراً إلى أن مشروعات الطاقة التي يمولها الصندوق تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة السكان في تلك الدول.

يشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات لتطوير الطاقة المتجددة، منذ عام 2013، يقترب من مليار دولار.