مسؤولون: «الاستدامة» في صميم أجندة «إكسبو 2020 دبي»

أفاد مسؤولون بأن «إكسبو 2020 دبي» استلهم موضوع «الاستدامة» ليكون أحد موضوعاته الفرعية الثلاثة، التي تضم أيضاً «الفرص» و«التنقل»، من توجه دولة الإمارات في دعم المبادرات وتبني حلول الاستدامة، لافتين إلى أن الاستدامة في صميم المعرض.

وأكدو أن حكومة الإمارات تعمل على ضمان استمرارية التنمية المستدامة، وتسعى إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة.

وتفصيلاً، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، إن «(جناح الاستدامة) الذي سيقام في قلب موقع (إكسبو 2020 دبي)/‏‏‏‏ بتصميمه ومضمونه، ليس سوى حجر أساس لطموح أكبر وأشمل يرمي إلى إحداث تغيير نوعي في عقلية وطريقة تفكير زواره وكل الأشخاص في الدولة وعموم المنطقة التي تحتضنه». وأضافت، في بيان صحافي، أن «الاستدامة في صميم المعرض، وفي صميم الإرث الذي نسعى لخلقه في المنطقة»، لافتة إلى أن (جناح الاستدامة) سيلعب دوراً أساسياً في هذا المسعى، وسيكون منصة لخبرات وممارسات مستدامة ومبتكرة وترتبط باستراتيجية حكومة الإمارات لكي تكون سباقة في مجال الاستدامة على مستوى العالم.

مبادرات الإمارات

من جانبها، قالت نائب الرئيس لشؤون الإرث لدى «إكسبو 2020 دبي»، مرجان فريدوني لـ«الإمارات اليوم» إن «تبني موضوع الاستدامة، كأحد الموضوعات الفرعية لـ(إكسبو 2020 دبي)، جزء من مبادرات دولة الإمارات الخاصة بالاستدامة، وسنعمل على بناء جناح الاستدامة في موقع (إكسبو 2020 دبي) ليكون الجزء العمراني من رؤية (إكسبو)، فهو يطلع الزوار والمشاركين على أحدث وسائل توليد الطاقة واستخلاص المياه من الطبيعة».

وأضافت فريدوني: «تعمل حكومة الإمارات على ضمان استمرارية التنمية المستدامة، وتسعى إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة، وترمي الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، إلى تحقيق بيئة مستدامة بجميع المعايير تتضمن جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء».

ويتم لأول مرة عرض المخططات الخاصة بهيكل الجناح الذي سيقام في قلب موقع «إكسبو 2020 دبي»، الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة بمنطقة «دبي الجنوب»، خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة بين 16 و19 يناير الجاري في جناح «إكسبو 2020 دبي».

تأهيل الطاقات

في السياق نفسه، قالت مدير إدارة التنمية الخضراء الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة التغير المناخي والبيئة، المهندسة عائشة العبدولي، إن وزارة التغير المناخي والبيئة، تتطلع إلى دعم أهداف فريق عمل «إكسبو 2020 دبي»، التي تتماشى مع جهود الوزارة الرامية إلى إيجاد حلول للتحديات البيئية المُلحّة التي تواجهنا بطريقة تضمن الحفاظ على موروثنا الحضاري واستغلال الفرص المتاحة أمامنا لخلق مستقبل أكثر استدامة وسعادة وإيجابية لأجيالنا المقبلة.

تحديات وإنجازات

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، إن «استضافة دولة الإمارات لحدث عالمي مثل (إكسبو 2020 دبي)، ستسهم في تعريف العالم بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستدامة، وسيكون ملتقى تتعاون من خلاله دول العالم المشاركة في الحدث لتقديم أحدث التجارب والممارسات في الحفاظ على البيئة».

بدورها، قالت مديرة برنامج «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»، علياء المزروعي: «قطعت دولة الإمارات مراحل عدة في مجال بحوث ودراسات الاستمطار، سعياً لإيجاد سبل جذب للمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، والإسهام في توفير المياه وتطوير البحوث في مجال الاستمطار وتقنياته وتطبيقاته، كما نسعى إلى تعزيز الجهود المبذولة محلياً ودولياً لاستقطاب أفكار مبتكرة نواجه بها تحديات الأمن المائي، ويستفيد منها جميع شعوب العالم، خصوصاً المناطق الجافة منه».