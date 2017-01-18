عبدالله بن زايد: تعزيز التجارة الحرة يحقق النمو المستدام للقارة الآسيوية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ضرورة تعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية، وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم، وتشجيع المبادرات والابتكار والإبداع، بما يحقق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للقارة الآسيوية. جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الوزاري الـ15 لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، الذي تستضيفه دولة الإمارات، تحت عنوان «أبوظبي عاصمة الطاقة المستدامة»، ويتزامن مع «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017».

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الوزاري الـ15 لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويقام تحت عنوان «أبوظبي عاصمة الطاقة المستدامة»، بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنتدى.

وأعرب سموه عن تقديره لحضورهم الاجتماع الوزاري الذي يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتفعيل دور هذا التجمع الآسيوي، بشكل يتزامن مع انعقاد «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017»، الذي يُعتبر منصة مثالية للحوار والتعاون الدولي لبحث أبرز القضايا والحلول العالمية في قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبيئة والاستدامة.

وقال سموه: «تؤمن الإمارات بأن (منتدى ورؤية حوار التعاون الآسيوي 2030) يسهم في تعزيز مكتسبات التعاون الدولي، وأن له دوراً مهماً في تعزيز الحوار الشامل بين الدول بشأن أهم القضايا والاتجاهات المطروحة على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ونحن في دولة الإمارات نتطلع بأن يكون تجمعنا خطوة واعدة نحو المستقبل المنشود الذي يحقق آمال شعوب القارة نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار».

وأضاف سموه: «تلتزم دولة الإمارات بالعمل على تحويل رؤية الشعوب المشتركة للتنمية الدولية إلى جهود ملموسة خلال تنفيذ (الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17) وتحقيق غاياتها ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وأكد سموه مواصلة دولة الإمارات بذل جهودها الحثيثة وتعاونها مع المجتمع الدولي وحوار التعاون الآسيوي، مضيفاً سموه أن «(إعلان أبوظبي)، الذي سيصدر عن الاجتماع، يأتي من أجل المساهمة الفاعلة في التصدي لتداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية، وإننا نؤمن بأن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وحلولها العملية يسهم في تحقيق هذا الهدف والأهداف المرتبطة بالنمو الاقتصادي، وتوفير الطاقة المستدامة والمياه النظيفة، علاوة على آثارها الإيجابية في النمو الاقتصادي والاجتماعي».

وشدد سموه على «ضرورة تعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية، والتكامل الاقتصادي وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم، وتشجيع المبادرات والابتكار والإبداع، بما يحقق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للقارة الآسيوية».

وقال سموه: «نجحت دولة الإمارات في استضافة المعرض الدولي (إكسبو 2020 دبي)، وشعاره الرئيس هو (تواصل العقول، وصنع المستقبل)، ما يعني أن الوصول إلى حلول مستدامة للمشكلات العالمية يتطلب تفهم مختلف الثقافات وتعاون الدول والمناطق المختلفة».

وأوضح سموه أن «مفهوم (إكسبو 2020 دبي) يأتي تجسيداً لعالمنا الحديث الذي يسوده الترابط والتواصل أكثر من أي وقت مضى، ومن هنا نتطلع لمشاركة دول حوار التعاون الآسيوي في هذا الحدث الدولي المهم من أجل تعزيز التعاون والتواصل وتكوين الشراكات، لخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة للقارة الآسيوية خصوصاً، والعالم أجمع».

من جانبه، أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في ختام الاجتماع الوزاري للمنتدى، بجهود فريق عمل الخبراء في مجال الطاقة، الذين قدموا «خطة عمل الطاقة» التي تعد أحد أهم مخرجات الاجتماع الوزاري، ومن شأنها أن تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية، وتعزز حلول الطاقة المتجددة.

وأعرب عن تطلعه من الدول الأعضاء المشارِكة إلى دعم تنفيذ «خطة عمل الطاقة»، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الطاقة.

وأصدر الاجتماع الوزاري في ختام أعماله، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، «إعلان أبوظبي».