2 % معدل التضخم في أبوظبي العام الماضي

بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك بإمارة أبوظبي 2% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015، بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.5% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالرقم القياسي لنوفمبر 2016.

وأوضح مركز الإحصاء في أبوظبي في تقرير أصدره أمس، أن مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الـ12 شهراً من عام 2016، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث أسهمت بنسبة 92.1% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق، وجاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.6%.

أما مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» فقد أسهمت بنسبة 8% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الـ12 شهراً من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.4%.

وانخفضت أسعار مجموعة «النقل» بنسبة 1.7% خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، إذ حققت هذه المجموعة إسهاماً مقداره 11.7%. أما مجموعة «الاتصالات» فقد انخفضت أسعارها بنسبة 3.2%، وأسهمت في خفض الارتفاع بنسبة 7.4%.