استدعاء 14 سيارة «رينج روفر إيفوك» لدواعي السلامة

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها أطلقت بالتعاون مع شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «لاند روفر» في الإمارات، وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «لاند روفر» في أبوظبي، حملة استدعاء لدواعي السلامة، لعدد من سيارات «رينج روفر إيفوك» موديل (2016 - 2017) المصنعة في المملكة المتحدة.

وأكدت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن الحملة تستهدف استبدال «ذراع التحكم الأمامي السفلي للوصلة المفصلية»، موضحة أنه عندما تكون الوصلة على وشك التعطل، يشكو السائقون صدور أصوات قرع قوية من مقدمة السيارة، كما قد يؤثر في التحكم بنظام التوجيه واتزان السيارة، ويتسبب في مخاطر وقوع حادث.

وأوضحت أن من المتوقع أن تشمل حملة الاستدعاء 14 سيارة من طراز «رينج روفر إيفوك» في الدولة، وسيتم إجراء عملية الاستبدال مجاناً، دون تحميل المستهلكين أي أعباء أو رسوم، لافتة إلى أن شركتي «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز» ستقومان خلال الأيام القليلة المقبلة بالاتصال بالمستهلكين المعنيين.

وأشارت إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في الدولة.