1.31 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، بدبي، أمس، أكثر من 1.317 مليار درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بتسجيل 521 مبايعة بقيمة 1.232 مليار درهم، منها 350 مبايعة لأراضٍ بقيمة 976 مليون درهم، و171 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 256 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 49 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعتان في منطقة السطوة قيمة كل منهما 27 مليون درهم، فيما تصدرت «اليفرة 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم، تلتها «اليفرة 2» بتسجيلها 39 مبايعة بـ43 مليون درهم، وحلت «السطوة» ثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 685 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقتي الجداف والخليج التجاري، قيمة كل منهما ثمانية ملايين درهم، وأخيراً مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة الجداف.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 84 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بـ10 ملايين درهم، وثالثة في «الثنية الخامسة»، بتسجيها تسع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.