الإمارات اليوم

أبرز مواقع الحجوزات الأخيرة

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  • إعداد : أزاد عيشو

■■LastMinute: متجر متخصص في طرح الصفقات والعروض الأخيرة للعطلات وتذاكر السفر وحجوزات الفنادق وغيرها، ويستهدف مختلف شرائح المتعاملين، ويوفر آخر التحديثات.

■■TravelZoo: يعرض للزوار الصفقات المتاحة لدى شركات السفر والترفيه والشركات المحلية، مثل المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق، وغيرها من الخدمات.

■■Secret Escapes: يوفر أسعاراً حصرية ومخفضة للفنادق، خلال الأوقات العادية أو الأعياد، خصوصاً للفنادق الفاخرة التي ترغب في إشغال جميع غرفها، فضلاً عن المنتجعات وبيوت العطلات.

■■Travel Republic: يتيح الاطلاع على آخر الصفقات والعروض، التي تطرحها شركات الطيران والفنادق للأفراد والمجموعات، ويوفر خاصية ضمان أدنى الأسعار.

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