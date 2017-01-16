«مالية دبي» تُطلق بوابة أسعار الخدمات الحكومية

أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، رسمياً، أمس، بوابة أسعار الخدمات الحكومية، بهدف تعريف الجمهور من الأفراد والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالرسوم والتعرفات والغرامات المعتمدة في حكومة دبي.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن البوابة تشتمل على قوائم بأسعار 7962 خدمة وغرامة معتمدة لدى 23 جهة حكومية في الإمارة، موزعة على ستة قطاعات، باللغتين العربية والإنجليزية، موضحة أن القطاعات الستة تشمل الخدمات الحكومية، والأمن والعدل، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية والطيران، والصحة والسلامة. وأضافت أن أسعار الخدمات تنقسم إلى خمس فئات تسعير، هي الرسوم والضرائب والأثمان والتعرفات والغرامات، حيث توضّح البوابة نسبة كل فئة من هذه الفئات ضمن كل قطاع من القطاعات الستة، فيما تنقسم الإيرادات إلى 32 نوعاً، بينها ضريبة البنوك والتراخيص والتصاريح ورسوم إيجار السكن وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في الدائرة، جمال حامد المري، إن قاعدة البيانات هذه تشتمل على أسعار جميع الخدمات الحكومية والغرامات مصنفة وفق تصنيفات واضحة تخدم جميع أصحاب المصلحة، مؤكداً أن إطلاق قاعدة بيانات حكومية موحّدة للرسوم والغرامات يسهّل اطّلاع الأفراد والجهات الحكومية، من خلال الإنترنت، على جميع الرسوم والغرامات الحكومية.