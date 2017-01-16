«اليوم الخليجي لحماية المستهلك» ينطلق في مارس بتخفيضات تصل إلى 50%

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، ستشهد تخفيضات سعرية بنسب تصل إلى 50% على عشرات السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الأول من أبريل المقبلين، بمناسبة فعاليات «اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2017».

وأضاف النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس، أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى، على أن تشمل التخفيضات خلال الفعاليات التي تعقد تحت شعار «تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، عدداً كبيراً من السلع، وأن تتركز العروض على سلع رئيسة تلقى قبولاً لدى المستهلكين، خصوصاً العائلات.

وأكد أن الوزارة ستعقد سلسلة اجتماعات مع منافذ البيع الرئيسة، خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على الخطط والفعاليات التي تنظمها المنافذ تفصيلياً، مع التعريف بمعايير حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه سيتم عقد عدد من الندوات والفعاليات التوعوية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، إضافة إلى تنظيم جولات ميدانية رقابية في الأسواق.

وذكر النعيمي أنه تم وضع خطة توعية للمستهلكين عبر لقاءات، ومحاضرات، وزيارات للمدارس والجامعات، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وأكد النعيمي أن أسواق الدولة تشهد مزيداً من الاستقرار في الأسعار، ووفرة الكميات اللازمة من مختلف السلع، لاسيما الاستراتيجية منها، فضلاً عن تزايد العروض الترويجية والتخفيضات، مع تفعيل مبادرات الرقابة على الأسواق من خلال مركز «اتصال حماية المستهلك»، و«مبادرة المستهلك المراقب»، وإشراك مراكز الخدمات في منافذ البيع لتلقي شكاوى المستهلكين، والتعامل معها بصورة فورية، مع إخطار الوزارة.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات اليوم الخليجي الـ12 عدد من الجهات الحكومية والدوائر الاقتصادية المحلية، والمنظمات، والجمعيات، والقطاع الخاص.