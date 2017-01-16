880 جهة عارضة من 40 دولة في القمة العالمية لطاقة المستقبل.. اليوم

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، اليوم، فعاليات الدورة الـ10 من «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تستضيفها شركة «مصدر» ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، ويُنتظر أن تكون الكبرى في تاريخ الحدث.

وتقام القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 تحت شعار «الحفاظ على الإجماع بشأن الطاقة النظيفة، وتمكين لاعبين جدد في القطاع»، لتشكل ملتقى يجمع أبرز موردي التقنيات العالميين، والوفود الحكومية، والمستثمرين وقادة الفكر.

ويتوقع المنظمون أن يشارك في الحدث 880 جهة عارضة من 40 بلداً، و38 ألف مشارك من 175 بلداً، ما يمثل زيادة ملحوظة عن أرقام المشاركة لعام 2016 الذي شهدت دورته مشاركة 600 جهة عارضة و32 ألف مشارك، لتشكّل أرقام المشاركة المتوقعة للعام الـ10 من عمر القمة نحو ثلاثة أضعاف مثيلاتها التي سُجّلت في دورتها الأولى خلال عام 2008.

ومن المقرر أن تعرض القمة مجموعة من الفرص القابلة للتمويل في سوق تشهد نمواً مطرداً، إذ تعد القمة فرصة مثالية لتشجيع الشراكات والتعاون بين القطاعات ذات الصلة، للمساعدة في تحديد الفرص التي يمكن ترجمتها إلى ابتكارات واستثمارات ناجحة في قطاع الطاقة.

وسيركز مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورته الجديدة على التوجهات الخاصة بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وأهمية كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الحالية والمستقبلية، إضافة إلى الابتكارات والبنى التحتية الذكية، كما سيركز بعمق على دولتين، إذ ستتم مناقشة فرص وتوجهات الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح في كل من السعودية والهند.

ومن خلال أجنحة المعرض المخصصة للدول المشاركة، سيتمكن الجمهور من مقابلة المتخصصين وذوي التأثير في المجالين الصناعي والحكومي.

ومن المنتظر أن ينطلق اليوم «معرض كفاءة استهلاك الطاقة» تحت مظلة القمة العالمية لطاقة المستقبل، لعرض حلول كفاءة استهلاك الطاقة، وحلول المباني الذكية السكنية والتجارية والصناعية.

أما «معرض الطاقة الشمسية» فيسلط الضوء على أحدث الحلول في مجال التطبيقات الكهروضوئية الشمسية ومكوناتها، والطاقة الحرارية الشمسية، وتخزين الطاقة، وسيستضيف فعاليات للتواصل بين المعنيين في الحدث الذي يقيم كذلك منطقة للنقل المستدام، تعرض أحدث ما تمّ التوصل إليه في وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وتضمّ مظلة «أسبوع أبوظبي للاستدامة» فعاليتين أخريين مصاحبتين للقمة العالمية لطاقة المستقبل، تهدفان إلى تعزيز الحلقة الكاملة لقطاع الاستدامة، إذ تنعقد «القمة العالمية الخامسة للمياه»، بدعم من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، كما يقام معرض ومؤتمر «إيكو ويست» الرابع بالشراكة مع مركز إدارة النفايات – أبوظبي (تدوير).

وستشهد القمة العالمية لطاقة المستقبل انعقاد آلاف الاجتماعات واللقاءات بين رجال الأعمال، والتي تمّ التنسيق لها مسبقاً في إطار برنامج «تواصل الأعمال».