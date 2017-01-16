إلزام تجار البهارات بوضع ملصقات الأسعار على المنتجات

ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنها ألزمت تجار البهارات بوضع ملصقات الأسعار بصورة واضحة على أصناف البهارات المختلفة والمواد الغذائية.

وأكدت الدائرة خلال اجتماعها مع تجار يعملون في «سوق الرأس» بدبي، أثناء جولة تفتيشية الخميس الماضي، أن عدم الالتزام بوضع ملصقات الأسعار على أصناف السلع المختلفة في السوق يعرض التاجر للمخالفة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، أحمد العوضي، إن «مفتشين في الدائرة دعوا تجار المواد الغذائية والبهارات في سوق الرأس بدبي إلى الالتزام بوضع ملصقات الأسعار بوضوح على المنتجات المعروضة»، محذراً من أن «مخالفة تعليمات الدائرة قد تعرض التجار للمخالفة والغرامة».

ودعا العوضي «المستهلكين في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى إلى الاتصال على خدمة (أهلا دبي) على الرقم 600545555، أو الحضور إلى مقر الدائرة في قرية الأعمال لتسجيل الشكاوى رسمياً».

من جهته، قال مدير أول توعية المستهلك في الدائرة، عبداللطيف المرزوقي، إن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في (اقتصادية دبي)، يركز على اللقاء المباشر بأصحاب الأعمال في عدد من أسواق الإمارة»، مشيراً إلى أن «القسم ينفذ زيارات للتجار في جميع الأسواق المحلية بالإمارة، لتوعيتهم بحقوقهم، وتمكينهم من الممارسات التجارية السليمة المتوافقة مع القوانين التجارية المعمول بها في الإمارة».

وذكر المرزوقي أن «سوق البهارات في دبي يعد مركزاً رئيساً لتوفير مختلف أنواع البهارات والمواد الغذائية التي يحتاج إليها المستهلكون»، لافتاً إلى أن «الدائرة تعمل على زيادة مستوى وعي التجار بالقوانين التجارية في دبي، وبحقوق المستهلكين وأهميتها لإيجاد سوق متوازن يحفظ حقوق المستهلكين والتجار معاً».