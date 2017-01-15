جدل مصرفي حول توحيد عقــود المنتجات الاستثمارية للبنوك

تباينت آراء مصرفيين بشأن توحيد عقود المنتجات المصرفية الاستثمارية التي تطرحها البنوك في صور متعددة، سواء الخاصة بالادخار الاستثماري، أو تأمينات الحياة، أو شراء وحدات في صناديق استثمارية عالية الخطورة.

نماذج عقود موحّدة للقروض والتسهيلات المالية أصدر المصرف المركزي، في يوليو 2012، نماذج العقود الموحدة للقروض والتسهيلات المالية، توزعت على ثلاثة أنواع، أولها يتعلق بالقروض الشخصية، والثاني بتمويل السيارات، والثالث بـ«السحب على المكشوف»، لينهي المصرف المركزي بذلك سنوات طويلة اعتمدت فيها المصارف على عقود داخلية خاصة بها.

وكان «المركزي» كلف جمعية المصارف إعداد نماذج عقود موحدة، تكون ملزمة لجميع البنوك، وواضحة الشروط والبنودـ باللغتين العربية والإنجليزية، عقب صدور نظام القروض الشخصية الجديد نهاية فبراير 2011، واستغرق إعداد العقود نحو عام وخمسة أشهر، إذ أُدخل كثير من التعديلات عليها، بعد مشاورات بين «المركزي» وجمعية المصارف، انتهت بصدورها في يوليو 2012.

وفي وقت أكد بعضهم أهمية عمل نماذج موحدة لعقود المنتجات الاستثمارية، أسوة بنماذج عقود السيارات، والقرض الشخصي، و«السحب على المكشوف»، ما يضبط عملية بيع وتسويق هذه المنتجات، ويحمي حقوق المتعاملين، رأى البعض الآخر أن فكرة توحيد العقود ربما تجد صعوبة في التطبيق على أرض الواقع، نظراً إلى تعدد المنتجات وتنوعها، واستحداث الجديد منها، فضلاً عن أن وجود لجنة فتوى في كل مصرف إسلامي على حدة، من المشكلات التي تواجه فكرة العقد الموحد.

وأضافوا أن سد الخلل الرئيس يأتي بتدريب الموظفين الذين يسوّقون هذه المنتجات، وعمل ملخص باللغتين العربية والإنجليزية لأهم الشروط والأسئلة الأكثر شيوعاً، ما يرفع من وعي المتعاملين ويعرفهم بطبيعة هذه الاستثمارات، لافتين إلى أن معظم الإشكالات المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية، يأتي من عدم وضوح شروط التعاقد، والتراخي في شرحها بشكل مبسط للمتعامل.

ولفتوا إلى أنه في ظل سياسة الاقتصاد المفتوح، والمنافسة المشروعة، فإنه لا يمكن إلزام المؤسسات المصرفية بعقد موحد.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في وقت سابق، شكاوى لمتعاملين تعرضوا لخسارة رأسمالهم في منتجات استثمارية، وطالبوا المصرف المركزي بالتدخل لحمايتهم من هذه الممارسات.

موافقة مسبقة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وآسيا في بنك أبوظبي الوطني، سامح القبيسي، إن أي بنك لا يمكنه طرح منتج استثماري من دون موافقة مسبقة من المصرف المركزي، وتحديداً على نوع المنتج، لافتاً إلى أن البنوك تضيف بعد ذلك سعر الفائدة، أو العائد، أو ضمان رأس المال، وغيرها من الأمور. وأوضح أن العادة جرت بأن يتناسب العائد طردياً مع درجة المخاطر، إذ يزداد بزيادتها، ويقل كلما كان رأس المال مضموناً.

ورأى القبيسي أن فكرة توحيد العقود للمنتجات المصرفية الاستثمارية، ربما تجد صعوبة في التطبيق على أرض الواقع، نظراً إلى تعدد المنتجات وتنوعها، واستحداث الجديد منها دوماً، بحسب تطور الأسواق والمنتجات.

عدم ضمان العائد

بدوره، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن المشكلة ليست في العقود، مشيراً إلى أن هذه المنتجات تتضمن تفاصيل وبرامج استثمارية تشمل تأمين وادخار وشراء وحدات من صناديق عالمية، أو من بنوك خارج الدولة، وعادة ما يتم تحديد مدة زمنية للاستثمار تراوح بين ثلاث وسبع سنوات.

وأضاف أن أهم المشكلات التي تحدث، يأتي من عدم ضمان العائد على الاستثمار أو رأس المال، أو خسارة كامل الاستثمار، في حال قرر المتعامل الخروج قبل نهاية المدة المحددة سلفاً في العقد.

وأكد أن علاج هذه الإشكالات يتطلب قيام البنوك بعمل ملخص بسيط باللغتين العربية والإنجليزية، يشرح للمتعامل أهم النقاط المتعلقة بالاستثمار، ويحتوي على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول طبيعة هذه الاستثمارات، ما يرفع الوعي في أوساط المتعاملين، إضافة إلى تدريب الموظفين الذين يسوّقون هذه المنتجات، ومتابعتهم ومراقبتهم من قبل إدارات البنوك، مشدداً على أن الخلل يأتي من تراخي بعض الموظفين في شرح جوانب المنتج، وليس من سياسة البنوك نفسها.

صعوبة التطبيق

ونفى نصر أن يكون هناك مانع شرعي من ضمان رأس المال بالنسبة للمصارف الإسلامية، التي لديها أدوات وهياكل معينة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمى «حماية رأس المال»، وموافق عليها من إدارات الفتوى في تلك المصارف، لكن طبيعة المنتج الاستثماري نفسه تختلف وتحدد كل هذه الأمور ضمن التعاقدات الموقعة بين الطرفين.

واتفق نصر مع القبيسي في صعوبة تطبيق فكرة العقد الموحد، قائلاً: «فكرة إيجاد عقد لكل منتج صعبة وغير ممكنة التطبيق، لذلك فإن الأفضل علاج الإشكالات التي تعترض تسويق وبيع هذه المنتجات، وتخيير المتعامل بين العائد المرتفع مع عدم ضمان رأس المال، أو عائد أقل مع ضمانه.

نماذج موحدة

وعلى العكس من ذلك، رأى الخبير المصرفي، مصطفى سالم، أن الأفضل هو إيجاد نماذج موحدة لعقود المنتجات الاستثمارية، أسوة بالقرض الشخصي وتمويل السيارات، وبما يسهل ضبط بيع وتسويق هذه المنتجات ضمن شروط موحدة لكل منتج على حدة.

وقال إن معظم الإشكالات المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية للبنوك، يأتي من عدم وضوح شروط التعاقد، والتراخي في شرحها بشكل مبسط للمتعامل، من قبل موظفي التسويق، لذلك، فإن وجود نموذج موحد يتضمن حقوق والتزامات المتعامل، أفضل له وللبنك المسوق للمنتج الاستثماري.

حماية العميل

واتفق الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، مع نظيره سالم قائلاً: «إن من الأفضل توحيد عقود المنتجات الاستثمارية للبنوك، لتسهيل فهمها وضمان حقوق المتعاملين».

وأوضح أن وجود عقد موحد يمكّن المصرف المركزي، باعتباره جهة رقابية، من متابعة الالتزام به بطرق أسهل، ويحمي المتعامل من أي ممارسات سلبية تؤدي إلى ضياع حقوقه، كما يتيح للمتعاملين قراءة البنود كافة بوضوح.

ولفت إلى أن العقود الموحدة لأي منتج مصرفي، عادة ما تتشارك في إعدادها البنوك كافة، من خلال اتحاد المصارف، ثم يعتمدها المصرف المركزي، لذلك نجد أن المشكلات المصاحبة تقل كثيراً.

وأشار إلى أن الوضع الحالي متروك لإدارة كل بنك، التي تضع الشروط والبنود التي تراها، وتترك للمتعامل الحق في قبولها أو رفضها.

لجان الفتوى

أما نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لمصرف عجمان، سالم الشامسي، فقال إن وجود لجنة فتوى في كل مصرف إسلامي على حدة، يعتبر من المشكلات التي تواجه فكرة وجود عقد موحد يخص المعاملات البنكية، سواء أكانت عقود استثمار أم عقود إقراض، لافتاً إلى أن لكل مصرف وجهة نظر في مسائل معينة خاصة، وهو ما يجعل هناك اختلافات، وإن كانت ليست كبيرة، إلا أنها تعتبر من أكبر التحديات التي من الممكن أن تواجه فكرة توحيد هذه العقود.

وطالب الشامسي اتحاد المصارف بضرورة تنفيذ ما جاء في مبادرته لتأسيس لجنة أو مجلس موحّد للرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية، لإيجاد أطر موحدة للمنتجات المالية الإسلامية، مؤكداً أن توحيد معايير الصيرفة الإسلامية يصب في مصلحة القطاع.

وأوضح أن توحيد هذه المعايير لا يعني تخلّي المصارف عن الهيئات الشرعية الخاصة بها، لكن الأمر يتمثل في زيادة تقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالمسائل الخلافية بين الهيئات الشرعية، ما يمهد لخروج عقود موحدة في ما يتعلق بالمنتجات، أو بالعقود التي تبرمها البنوك مع المتعاملين، سواء أكانت عقوداً استثمارية أم عقوداً لقروض.

الوعي المصرفي

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، محمد مصبح النعيمي، إن عزوف معظم المتعاملين، أو تقاعسهم، عن قراءة بنود العقد المبرم مع البنوك، سواء في حال الاتفاق على الاستثمار أو الحصول على قرض، لا ينبغي أن يدفعنا للمطالبة بتوحيد العقود.

وتابع: «يفترض أنه عقد بين طرفين في أمور مالية، والإهمال في الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة فيه يعني دخول المتعامل مع البنك في مشكلات هو في غنى عنها، لاسيما أن البنك، أو أي مؤسسة مالية، لا يطالب المتعامل بالاطلاع والتوقيع في الوقت نفسه، إذ يحق للمتعامل الاحتفاظ بنسخة للاطلاع بدقة على كل ما جاء فيها، سواء أكان الخط صغيراً أم من صفحات عدة»، مشدداً على أهمية الحرص على رفع مستوى الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع.

اقتصاد مفتوح

وأشار النعيمي إلى وجود ضوابط للتمويل ملزمة للبنوك، وما يتعلق بها من اتفاقات الضمان التي تنفذها البنوك، بما يتوافق مع تعليمات ولوائح المصرف المركزي والمعايير الدولية، لافتاً إلى أن أهم بنود تلك التنظيمات تحقيق الشفافية للمتعاملين، واحتساب معدل النسبة السنوية، والسداد المبكر، والرسوم الإدارية، وآلية التعامل مع المتعاملين المتعثرين.

وأضاف: «من هذا المنطلق، فإن فهناك منافسة مشروعة للجميع وفقاً لسياسة الاقتصاد المفتوح، وفي ظل هذه المنافسة لا يمكن أن يتم إلزام المؤسسات المصرفية بعقد موحد، طالما أن هذه المنافسة في حدود العدالة والشفافية والإفصاح المطلوب، وفي حدود حماية حقوق المتعاملين، وتوافقها مع المعايير الدولية وليس مع المعايير المحلية فحسب».

وقال النعيمي: «إن كان هناك اختلاف بين الهيئات الشرعية، وبالتالي اختلاف المخرجات، ما يعتبر تحدياً أمام خروج شكل موحد للعقود المبرمة بين الطرفين، فإن هذا لا ينفي أن الجميع يعمل وفق ضوابط، من أهمها تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والوضوح للمتعاملين المستفيدين من القروض، وبالذات في ما يتعلق بالإعلان عن المنتجات وتسويقها والإفصاح عنها، وهذه الشفافية وهذا الوضوح يحققان المزيد من الحماية لحقوق المتعاملين، يسهلان على المتعامل أن يقارن بين البنوك».

وشدد النعيمي على أن المنافسة المفتوحة بين البنوك لمصلحة المتعاملين، سواء كانت في الخدمات أو الأسعار، وعلى المتعامل أن يبحث عن الفرصة التمويلية الفضلى.

