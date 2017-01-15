259 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 2016

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة بلغ 259 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن الدائرة، أمس، أن إجمالي قيمة الاستثمارات خلال 2016 تجاوز 91 مليار درهم، ضخها 42 ألفاً و18 مستثمراً، تصدرهم الإماراتيون باستثمارات وصلت إلى 22 مليار درهم من قبل 7000 مستثمر.

وأشار التقرير إلى دخول 55 مطوراً جديداً إلى السوق في عام 2016، فضلاً عن تدشين 134 مشروعاً جديداً، زادت قيمتها على 100 مليار درهم.

إجمالي التصرفات

وتفصيلاً، أظهر التقرير السنوي الصادر عن إدارة البحوث والدراسات بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي التصرفات العقارية، التي سجلتها الدائرة، خلال العام الماضي، بلغ 259 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن نشاط السوق كان جلياً، العام الماضي، من خلال 60 ألفاً و596 إجراء، استحوذت المبايعات فيها على الحصة الأكبر من خلال 41 ألفاً و776 إجراء، بقيمة زادت على 103 مليارات درهم، بينما تفوقت الرهونات من حيث إجمالي القيمة، البالغ 128 مليار درهم، بعدد 15 ألف إجراء.

وأضاف أنه عند النظر إلى قيمة التصرفات العقارية حسب حالة الأرض، نجد السيناريو ذاته يتكرر عند مقارنة المبايعات والرهون بتفوق الأولى عددياً (9892 إجراء) بقيمة أكثر من 55 مليار درهم، لكن الرهون تبرز عليها بقيمة 114.5 مليار درهم، وبعدد زاد على 5145 إجراء.

وفي المجمل، بيّن التقرير أن إجمالي تصرفات الأراضي بلغ أكثر من 193 مليار درهم خلال عام 2016، بمجموع 15 ألفاً و994 إجراء، مشيراً إلى أن «الأراضي التجارية (المبني عليها) حققت أعلى القيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبه 30% من الإجمالي.

وبالنسبة للتصرفات الموزعة حسب نوع العقار، أفاد التقرير بأن إجمالي تصرفات المباني والوحدات بلغ أكثر من 66 مليار درهم خلال العام الماضي، من خلال 44 ألفاً و602 إجراء. ويظهر من خلال التقرير أن مبايعات المباني سجلت 2626 إجراء بقيمة زادت على سبعة مليارات درهم، بينما بلغت إجراءات الوحدات 29 ألفاً و258 إجراء بقيمة اقتربت من 51 مليار درهم.

المستثمرون

وبيّن التقرير تجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات مستوى 91 مليار درهم، تم ضخها من قبل 42 ألفاً و18 مستثمراً خلال عام 2016، مشيراً إلى تبوؤ مستثمري الإمارات مكانة الصدارة على الخليجيين والعرب والأجانب، لاستثمارهم نحو 22 مليار درهم في عقارات دبي، ضخها أكثر من 7000 مستثمر.

وفي فئة الخليجيين، ذكر التقرير أن السعوديين حلوا ثانياً باستثمارات قدرها ثمانية مليارات درهم من قبل 3294 مستثمراً، فيما اقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من حاجز ملياري درهم، بواقع 1006 مستثمرين و770 مستثمراً على التوالي، بينما كانت استثمارات العمانيين (301 مستثمر) والبحرينيين (244 مستثمرا) بقيمة مليار درهم.

وأضاف التقرير أن إجمالي استثمارات العرب زاد على 12 مليار درهم خلال العام الماضي، من خلال 6416 مستثمراً، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات «أراضي دبي» 16 جنسية.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين بواقع 1364 مستثمراً عملوا على ضخ أكثر من 2.4 مليار درهم، فيما تفوقت الأردن بقيمة الاستثمارات التي زادت على 2.5 مليار درهم ضخها 1331 مستثمراً.

وفقاً للتقرير، سجل المستثمرون الهنود تفوقاً واضحاً في حجم وقيمة استثماراتهم على نظرائهم الأجانب، بعد ضخهم أكثر من 12 مليار درهم في سوق دبي العقاري من خلال 6263 مستثمراً، تلاهم الباكستانيون من حيث العدد بـ3372 مستثمراً، باستثمارات وصلت إلى نحو 4.4 مليارات درهم، لكن البريطانيين تفوقوا بقيمة استثماراتهم التي وصلت إلى 5.8 مليارات تم تسجيلها من خلال عدد المستثمرين نفسه (3372).

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الأجانب أكثر من 44 مليار درهم خلال عام 2016 من خلال 22 ألفاً و834 مستثمراً، في حين بلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك 136 جنسية خلال الفترة ذاتها.

المناطق الجذابة

وحدد التقرير أعلى خمس مناطق من حيث المبايعات، ليتبين أن منطقة «الخليج التجاري» كانت الأوفر حظاً من حيث العدد في هذا المجال، بعد أن سجلت 3508 صفقات، بلغت قيمتها 6.2 مليارات درهم، تلتها «مرسى دبي» و«جبل علي 1» و«برج خليفة» و«ورسان 1».

وعند النظر إلى القائمة ذاتها من حيث القيمة، بين التقرير أن منطقة «برج خليفة» تتفوق على غيرها، حيث سجلت 2097 صفقة بقيمة زادت على سبعة مليارات درهم، بينما سجلت «مرسى دبي» 2937 صفقة بقيمة 6.3 مليارات دولار، في حين جاءت «الخليج التجاري» في المركز الثالث، تلتها «جبل علي 1» و«ورسان 1».

وكشف التقرير أن «سيح شعيب 1» احتلت قائمة المناطق الأكثر جذباً للمستثمرين من حيث إجراءات مبايعات الأراضي، لاستقطابها 1684 عملية تجاوزت قيمتها حاجز الثلاثة مليارات درهم، تلاها كل من «اليفرة 3» و«اليفرة 2» و«الحبية الثالثة» و«حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وفي مبايعات المباني، أظهر التقرير أن التفوق كان من نصيب «حدائق الشيخ محمد بن راشد» التي استقبلت 699 إجراء بقيمة 1.8 مليار درهم. وظهرت على القائمة في هذه الفئة «اليلايس» و«الثنية 4» و«اليلايس 2» و«ند الشبا 1».

رهون الأراضي

وذكر تقرير الدائرة أن منطقة «الثنية 5» تصدرت المناطق في عدد الرهونات المتعلقة بالأراضي بعدد 352 إجراء رهن، بقيمة إجمالية قدرها 2.274 مليار درهم، تلتها «الحبية 3» بعدد رهونات يساوي 340 رهناً بقيمة 1.002 مليار درهم، في حين جاءت في المرتبة الثالثة «وادي الصفا 6» برهونات بلغ عددها 261، لتسجل ما قيمته 865 مليون درهم.

وبالنسبة إلى المباني، فقد احتلت «الثنية 4» المرتبة الأولى من حيث عدد الرهونات التي بلغت 350 رهناً، وعكس ذلك ما قيمته 623 مليون درهم، تلتها «اليلايس 1» بعدد رهونات 280 رهناً وصلت قيمتها 362 مليون درهم. وحلت في المرتبة الثالثة منطقة «وادي الصفا 6» لتسجل 169 مبايعة بقيمة 337 مليون درهم. وكانت الصدارة من نصيب منطقة «مرسى دبي» متفوقة على بقية المناطق من حيث الوحدات بعدد 1107 رهونات بقيمة 1.721 مليار درهم. وظهرت في المرتبة الثانية منطقة «الثنية 5» بعدد رهون قدره 953 عملية وصلت قيمتها إلى 1.258 مليار درهم، في حين جاءت في المرتبة الثالثة منطقة الخليج التجاري برهون عددها 783 عملية، ناهزت قيمتها 1.154 مليار درهم.

مشروعات جديدة

وأظهرت البيانات الصادرة عن «أراضي دبي»، دخول 55 مطوراً جديداً إلى السوق في عام 2016، كما تم تدشين 134 مشروعاً جديداً، زادت قيمتها على 100 مليار درهم، بينما تم إنجاز 62 مشروعاً.

مزيد من الزخم

إلى ذلك قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «هذا التقرير يؤكد أن السوق العقارية في دبي وصلت إلى مرحلة النضج العقلاني والتعامل الحكيم»، متوقعاً أن «تكتسب سوق العقارات في دبي المزيد من الزخم خلال العام الجاري، وأن تشرع بموجة صاعدة جديدة من النمو المستدام، على ضوء استعدادات الإمارات لاستقبال (إكسبو 2020)».