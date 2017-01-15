26.7 ألف رخصة جديدة في دبي خلال 2016

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تسجيلها 26 ألفاً و707 رخص تجارية جديدة خلال عام 2016.

وأفادت الدائرة في بيان لها أمس، بأن التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أظهر انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات التجارية في عام 2016، نتيجة لعوامل عدة، أبرزها: سهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين، وارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية في إمارة دبي. وأظهرت نتائج التقرير نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات الرئيسة، إذ سجلت عملية تجديد الرخص التجارية 107 آلاف و43 معاملة، والموافقة المبدئية 20 ألفاً و873 معاملة، فيما سجل مؤشر الأسماء التجارية 38 ألفاً و918 إجراءً.

وبينت نتائج التقرير أن متوسط وقت انتظار المتعامل لا يزيد على سبع دقائق، وأن 90% من المتعاملين انتظروا أقل من سبع دقائق، كما أنجز 80% من المعاملات المعقدة في أقل من 30 دقيقة، و80% من المعاملات العادية في أقل من 10 دقائق، و80% من المعاملات السريعة في أقل من خمس دقائق.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، عمر بوشهاب، إن عام 2016 حقق نتائج طيبة على الأصعدة كافة من حيث النمو في عدد الشركات الجديدة، والشركات المجددة، ما يؤكد فعالية الجهود المبذولة والمبادرات التي تدشنها الدائرة في سبيل تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بدبي.

وأضاف أن الدائرة تمكنت من رفع مستوى إسعاد المتعاملين، عبر نقل مستوى الخدمات إلى مراحل أكثر تقدماً من حيث سرعة وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التنافسية في تقديم الأعمال بين مختلف مراكز التعهيد.

وأكد بوشهاب أن عام 2017 سيشهد طرح مجموعة مبادرات ستناسب متطلبات السوق المحلية، وتلبي احتياجات وطموح رجال الأعمال والمستثمرين على جميع الأصعدة.