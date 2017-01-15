8 % نمواً في رصيد الاستثمار الأجنبي بأبوظبي خلال 2016

ارتفعت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي العام الماضي، 8% ليصل إجمالي قيمته إلى 95 ملياراً و145 مليون درهم مقابل 88 ملياراً و95 مليون درهم في عام 2015.

95.1 مليار درهم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي العام الماضي.

وأشارت تقديرات نتائج التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي لعام 2016، إلى أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط «الصناعات التحويلية» شكلت 20.2% من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19 ملياراً و182 مليون درهم، بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5%.

واستحوذت الاستثمارات في الأنشطة العقارية، التي تشمل (مبيعات العقارات لغير المقيمين) على ما نسبته 25.2%، بقيمة استثمارات بلغت 24 ملياراً وسبعة ملايين درهم.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن «هذه النتائج تعكس مدى وعي المستثمرين وإدراكهم المستمر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي»، منوهاً بقدرة حكومة أبوظبي على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية.