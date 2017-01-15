«أدنوك» تعلن أسعار الغاز المسال غير المدعومة خلال يناير

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، أمس، أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال لشهر يناير الجاري بالسعر غير المدعوم، في جميع محطاتها للخدمة بدولة الإمارات.

وأوضحت الشركة في بيان أنه تم تحديد أسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة 25 رطلاً لتصل إلى 53 درهماً مقارنة مع سعر بيعها السابق البالغ 49 درهماً، فيما حددت الشركة سعر إعادة تعبئة الغاز المسال سعة 50 رطلاً ليصل إلى 106 دراهم مقارنة مع سعر بيعها السابق البالغ 98 درهماً.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي، إنه «يجري تحديد أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال شهرياً بمنهجية واضحة ومحددة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح المستهلكين وعملاء الغاز المنزلي المسال في دولة الإمارات، ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز»، مؤكداً حرص «(أدنوك للتوزيع) على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الاقتصادي الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة».

يشار إلى أن «أدنوك للتوزيع» توفر للمستحقين الغاز المسال بالسعر المدعوم البالغ 20 درهماً لسعة 25 رطلاً و30 درهماً لسعة 50 رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة «رحال إ - غاز» التي تصدرها الشركة.