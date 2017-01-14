"أدنوك للتوزيع" تعلن أسعار الغاز المسال غير المدعومة لشهر يناير

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" عن أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال لشهر يناير 2017 – بالسعر غير المدعوم، في جميع محطاتها للخدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وبموجب تحديث الأسعار الذي تباشر الشركة العمل به واعتماده في العاشر من كل شهر، حددت "أدنوك للتوزيع" أسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة /25/ رطلاً لتصل إلى 53 درهم مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 49 درهم، فيما حددت الشركة سعر إعادة تعبئة الغاز المسال سعة /50/ رطلاً ليصل إلى 106 درهم مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 98 درهم.



وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع" المهندس سعيد مبارك الراشدي: "يجري تحديد أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال شهرياً بمنهجية واضحة ومحددة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح المستهلكين وعملاء الغاز المنزلي المسال في دولة الإمارات، ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز. هذا ونحرص في "أدنوك للتوزيع" على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الاقتصادي الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة."



وتوفر "أدنوك للتوزيع" للمستحقين الغاز المسال بالسعر المدعوم، 20 درهماً لسعة /25/ رطلاً و30 درهماً لسعة /50/ رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال إ - غاز التي تصدرها الشركة.