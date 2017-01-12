هيئة التأمين: حلّ 7094 شكوى من حَمَلة الوثائق في 2016

كشفت هيئة التأمين أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التأمينية الواردة إلى الهيئة، خلال العام الماضي، بلغ 7491 شكوى، تم حل 7094 شكوى منها، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى التي تخص تأمين المركبات بلغ 4746 شكوى.

وأكدت الهيئة، رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أنها «تبذل جهوداً كبيرة لتنمية قطاع التأمين، وتعزيز تنافسية السوق المحلية عبر تطوير القوانين والتعليمات الناظمة للقطاع، فضلاً عن تعزيز النظم والإجراءات الرقابية إلى جانب الحملات التوعوية المنظمة بهدف ضمان تنظيم القطاع والإشراف عليه وفق أفضل الأسس القانونية المتبعة في صناعة التأمين».

وأَضافت أنه «وفق التقديرات الأولية للبيانات الواردة للهيئة عن عام 2016، فإن عدد وثائق التأمين على المركبات بلغ ثلاثة ملايين و366 ألف وثيقة، وصلت قيمة أقساطها إلى نحو 6.46 مليارات درهم».

وأشارت الهيئة إلى أن «البرامج والمشروعات التطويرية لديها، إضافة إلى مؤشرات النمو الإيجابية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، تؤكد أن قطاع التأمين في دولة الإمارات ينطلق نحو مرحلة جديدة من زيادة نمو الأعمال وتطوير تنافسية سوق التأمين الإماراتية وتعزيز مكانتها الريادية على مستوى المنطقة ومركزها المتقدم على مستوى العالم»، متوقعة في هذا الإطار، استناداً إلى البيانات السابقة، أن يبلغ نمو القطاع عن عام 2016 أكثر من 10%.