دبي تتصدر المدن السياحية في العائد على الغرف الفندقية

أظهرت دراسة لشركة «إس تي آر»، تصدّر دبي قائمة أبرز المدن السياحية من حيث العائد على الغرفة الفندقية، مسجلة 627 درهماً خلال شهر ديسمبر الماضي، لتتخطى بذلك مدناً مثل لندن، وسنغافورة، وميونيخ، وملبورن.

وقال مديران إن المستويات المرتفعة للعائد على الغرف الفندقية، تدفع بالمستثمرين لافتتاح المزيد من المشروعات الجديدة، لافتين إلى أن تراجع متوسط أسعار الغرف، انعكس بشكل إيجابي على نمو الإشغال الفندقي.

المدن السياحية

وتفصيلاً، أظهرت دراسة لشركة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، تصدر دبي قائمة أبرز المدن السياحية، من حيث العائد على الغرفة الفندقية، مسجلة 627 درهماً خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتصدرت دبي قائمة المدن التي أوردتها الشركة في الدراسة مثل لندن، وسنغافورة، وميونيخ، وملبورن، مشيرة إلى أن العائد في فنادق دبي، على الرغم من تراجع بنسبة 5.4% في ديسمبر 2016 مقابل الشهر نفسه من عام 2015، إلا أنه لايزال في مستويات عالية.

الإشغال الفندقي

وبينت الدارسة أن متوسط الإشغال الفندقي في دبي وصل إلى 79.7% خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة 824 درهماً، بنسبة تراجع 8.4% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2015.

وأوضحت أن المعروض الجديد للغرف نما بنسبة 5.7%، فيما تخطى نمو الطلب مستويات العرض وبلغ 9.1%، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات بالنسبة للطلب هي الأعلى منذ عام 2011، مضيفة أن الإشغال الفندقي جاوز الـ90% لثلاث ليالٍ متتالية في شهر ديسمبر، وأكثر من 95% لرأس السنة الميلادية.

مستويات عالية

إلى ذلك، قال المدير العام لفندقَي «البندر روتانا» و«أرجان» في دبي، حسين هاشم، إن «دبي لاتزال تسجل مستويات عالية في العائد على الغرف الفندقية، على الرغم من تراجعها خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «هذه المستويات الكبيرة هي التي تدفع بالمستثمرين لافتتاح المزيد من المشروعات الفندقية الجديدة، إذ شهدت دبي دخول ما يعادل نحو 10 آلاف غرفة فندقية جديدة سنوياً، خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف هاشم أنه «على الرغم من هذه المشروعات الجديدة والمعروض الكبير الذي يدخل السوق تباعاً، إلا أن مستويات الإشغال بقيت عالية، ما يشير إلى وجود توازن بين العرض والطلب، في ظل مواصلة دبي استقطاب المزيد من الزوار من مختلف الأسواق العالمية».

وبين أنه «من المتوقع أن تواصل أسعار الغرف تراجعها وفقاً للمؤشرات المتاحة خلال العام الجاري، على أن تستقر في عام 2018».في سياق متصل، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «متوسط العائد على الغرف الفندقية في دبي، هو الذي يشجع المستثمرين لافتتاح المزيد من المشروعات»، موضحاً أن «تراجع متوسط أسعار الغرف، انعكس بشكل إيجابي على نمو الإشغال الفندقي، الذي يحقق مستويات كبيرة على الرغم من المعروض الجديد».

وذكر العوا أنه «كلما تراجعت أسعار الغرف، زاد مستوى الإشغال الفندقي»، مشيراً إلى أن «العوائد لا تتأثر بشكل كبير في هذه الحالة».