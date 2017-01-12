223 وسيطاً جديداً دخلوا سوق العقارات في دبي خلال 2016

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن 223 وسيطاً عقارياً جديداً دخلوا سوق العقارات في الإمارة خلال العام الماضي، فضلاً عن تلقيها 56 طلباً جديداً للتراخيص العقارية.

إلى ذلك، أطلقت الدائرة، أمس، نسخة جديدة من نظام «تراخيصي» لتطوير وتحسين خدماتها مع ضمان تسهيل وتسريع الإجراءات التي يحتاجها المتعاملون.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الترخيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، علي آل علي، إن «عدد رخص الوساطة العقارية التي أصدرتها الدائرة خلال العام الماضي، بلغ 223 رخصة، ليصل إجمالي عدد الرخص الصادرة للوسطاء العقاريين إلى 3866 رخصة حالياً».

تفاهم بين «دبي الجنوب» و«أراضي دبي» وقّعت مدينة «دبي الجنوب» مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تنظيم وضبط إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات المملوكة لشركات المنطقة الحرة. وذكر بيان صادر أمس، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين بشكل فعال، وفق نظام مؤسسي يعزز النهوض بهذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر، بما يخدم الطرفين وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية. ووقّع المذكرة عن «أراضي دبي»، المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، وعن «دبي الجنوب»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين. وقال بن مجرن إن «ذلك يأتي في إطار إدراك الدائرة لأهمية العمليات التي تقوم بها (دبي الجنوب) ضمن استعداداتها لاستقبال معرض (إكسبو 2020)، فضلاً عن مواقع التطوير الاستراتيجية التي تشرف عليها في تلك المنطقة». من جهته، قال الزفين إن «هذه الاتفاقية تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في (دبي الجنوب)، وتتيح لنا الاستفادة من أنظمة دائرة الأراضي والأملاك الحديثة وخبرتها في تنظيم الأنشطة المتعلقة بالشؤون العقارية».

وأضاف آل علي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن «الدائرة تلقت 56 طلباً جديداً للتراخيص العقارية خلال عام 2016»، مشيراً إلى أن «إجمالي التراخيص العقارية بلغ حتى نهاية العام الماضي 484 ترخيصاً».

وأوضح أن تلك التراخيص تشمل، طلبات تخص تنظيم المزادات العلنية للعقارات، إضافة إلى طلبات تنظيم المعارض العقارية، وطلبات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك، فضلاً عن طلبات خدمات المسح العقاري، وطلبات خدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت.

وبالنسبة للتقييم العقاري، ذكر آل علي أنه «تم تأسيس قسم التقييم العقاري التابع لـ(أراضي دبي) بداية عام 2016»، مبيناً أنه «منذ أول العام الماضي تم إصدار 35 بطاقة مقيّم، و16 رخصة لتسجيل مكاتب المقيّمين، علماً بوجود 30 رخصة لمكاتب المقيّمين».

إلى ذلك، أطلقت «أراضي دبي»، أمس نسخة جديدة من نظام «تراخيصي» لتطوير وتحسين خدماتها مع ضمان تسهيل وتسريع الإجراءات التي يحتاجها المتعاملون، والإسهام في التحول الذكي للخدمات المقدمة للشركات العقارية والمتعاملين والمستثمرين.

وذكرت الدائرة في بيان أن نظام «تراخيصي» الجديد يسمح لمكاتب الوساطة العقارية ولجميع الوسطاء العقاريين العاملين في الإمارة بإنجاز معاملاتهم بالكامل من خلال موقع الدائرة الإلكتروني الرسمي على مدار الساعة ومن دون الحاجة إلى الحضور لمبنى الدائرة، كما يخدم النظام جميع أقسام إدارة الترخيص العقاري.

وقال آل علي، إن «هذه الخطوة تأتي في سياق رحلة التطور المستمرة في الدائرة والحرص المتواصل على التحول إلى الخدمات الذكية».

وأضاف أن «النظام الجديد، من خلال البطاقات الذكية التي يتم توفيرها للوسطاء العقاريين، يساعد الدائرة على أداء عملياتها بيسر وسهولة لاسيما أنه يحد من الحاجة إلى قيام المراجعين بزيارة الدائرة».

وذكر آل علي أن «نظام البطاقات الذكية سيكون متاحاً لجميع الموظفين المعنيين في شركات الوساطة والأنشطة العقارية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك شركات التطوير العقاري وشركات الإدارة وشركات (تايم شير)».

وأوضح مدير إدارة الترخيص العقاري في الدائرة، أن من بين الفوائد التي يوفرها تطبيق النظام الجديد «سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالبطاقات، وخفض المدة اللازمة لإنجاز البطاقات من يومي عمل إلى خمس دقائق، منها بطاقة الوسطاء العقاريين والمقيّمين العقاريين، والبطاقة الخاصة لشركات إدارة العقارات».