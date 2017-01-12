مذكرة تفاهم بين «شروق» و«تنمية المشاريع» لدعم «الصغيرة والمتوسطة»

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في المجالات التي تتعلق بدعم ريادة الأعمال.

ووقّع المذكرة المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان بن جاسم السركال، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي.

وبموجب المذكرة، سينسق الجانبان في ما بينهما لتطوير المشروعات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دبي والشارقة، ضمن جميع القطاعات، وسيعملان على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق رؤيتي حكومتي دبي والشارقة لتطوير خدمات ترقى إلى تطلعات المتعاملين، لما لذلك من أثر إيجابي في الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال مروان بن جاسم السركال إن «هذه المذكرة بادرة إيجابية للغاية نستهل بها العام الجديد، وتؤكد أهمية تبنّي منهجية التكامل في العمل، وترسيخ أطر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارات الدولة، بما يخدم توجهات الإمارات في هذا السياق».

وأضاف: «إننا نهدف من خلال هذا التعاون إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتبادل الخبرات التي تملكها كل من (شروق) و(المؤسسة) سيعمل على توفير أرضية صلبة تستفيد منها هذه المشروعات في تخطي التحديات التي تواجهها، لاسيما في بداية مرحلة عملها».

وأوضح أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، تبلغ نحو 60%، وتستهدف الدولة زيادتها إلى 70% بحلول 2021، وتمثل هذه المشروعات ما يزيد على 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ووصل عددها إلى 350 ألف شركة.

من جانبه، قال عبدالباسط الجناحي إن «حكومة الإمارات وضعت ضمن أولوياتها دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي شهد معدلات تطور كبيرة خلال العقد الماضي».

وأضاف أن «المؤسسة» وضعت خطة تطوير لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021، واستراتيجيات لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن خطة (دبي 2021)، لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبنّي نماذج عمل مبتكرة، ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة، بالتنسيق مع خطة دبي 2021، ووفق رؤية دولة الإمارات 2021.