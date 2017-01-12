أخطاء شائعة يقع فيها المتعاملون خلال شرائهم وثائق المركبات

■ عدم قراءة شروط الوثيقة يعد واحداً من أكثر الأخطاء شيوعاً من المتعاملين لدى اشتراكهم في مختلف برامج التأمين.

■ يظهر العديد من الإشكالات بين المؤمَّن له وشركة التأمين جراء تفاصيل صغيرة لا يوليها المتعامل أي اهتمام.

■ عدم التفريق بين التصليح في الوكالة أو في الكراج في وثيقة التأمين الشامل.

■ عدم الإدراك أن وثيقة التأمين الشامل تتضمن استثناءات يمكن إضافتها إلى الوثيقة الشاملة التي لا تغطي بالضرورة كل الأخطار.

■ الجهل بنسب التحمل في وثائق المركبات، باعتبار أن جزءاً من شركات التأمين لا يتبع المعايير الموحدة في نسب التحمل أثناء التصليح.

■ البحث عن أقل الأسعار من دون السؤال عن طبيعة الخدمات التي سيحصل عليها أثناء الخدمة.

■ الاعتقاد أن الوثيقة الشاملة تغطي الأخطار التي قد تتعرض لها المركبة في الطرقات أو الأماكن الترابية غير المعبدة.