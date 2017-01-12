8 طرق لحماية البطاقات الائتمانية من الاحتيال

أفاد بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «ماستر كارد» بأن هناك عدداً من الطرق لحماية بطاقاتك الائتمانية من الاحتيال، واستخدامها بشكل آمن ومضمون، أبرزها الطرق الثماني التالية:

1- وقّع على البطاقات الجديدة حال استلامها، وتعامل معها كتعاملك مع السيولة النقدية، واحرص دائماً على تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك رقم هاتفك المحمول، كما احرص على تسجيل أرقام البطاقات، وتواريخ انتهاء الصلاحية وأرقام خدمة العملاء، وحافظ على هذه المعلومات في مكان آمن بعيداً عن مكان البطاقات الخاصة بك، إذ يمكنك استخدامها للإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة.

2- احتفظ بأرقام حساب بطاقاتك، ولا تذكرها عبر الهاتف إلا إذا كنت تعرف المؤسسة التجارية التي تتعامل معها، وتجنب توقيع إيصالات فارغة، وتحقق من بيانات كشوفات الحساب الخاصة بك بانتظام، واتصل بالبنك على الفور إذا لاحظت أي مخالفات، وتذكر أنه يجب الإبلاغ عن وجود الأخطاء بالحساب في فترة زمنية محددة من تاريخ إصدار الكشف.

3- لا تكتب رقم أي بطاقة أو رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك على الوجه الخارجي لمغلف أو لبطاقة بريدية. كما لا تكتب رقم التعريف على بطاقة أو أي شيء تتركه في محفظتك أو تخزنه في قائمة الاتصال على الهاتف المحمول.

4- تحقق من بطاقاتك بشكل دوري لتتأكد من عدم فقدانك أياً منها، ولا تنسَ استعادة بطاقتك مباشرة بعد استخدامها في جهاز الصراف الآلي، أو لدى أي متجر بعد أن تتم العملية على البطاقة، واحرص على التخلص من نسخ الإيصالات، أو تذاكر سفر الطائرة، أو برامج رحلات سفرك، وأي شيء يظهر أرقام بطاقتك.

5- تذكر دائماً رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقتك، وتأكد من الشركات غير المألوفة وذلك بالاتصال بوكالة حماية المستهلك المحلية.

6- لا تعطِ أي شخص كلمة السر التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى حسابك عبر الإنترنت أو مزود خدمة الإنترنت، ولا تقدم أي معلومات تخص أمورك المالية الشخصية التي تتعلق ببطاقتك إلى موقع عبر إنترنت غير معروف، ولا تستجِب لأي بريد إلكتروني يسعى لأخذ هذه المعلومات منك.

7- لا تزود معلوماتك المالية الخاصة بحسابك إلا إذا كنت تسدد ثمن المشتريات باستخدام ذلك الحساب، ولا تتجاهل أي تنبيهات من قبل البنك، سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات في ما يتعلق بالعمليات المصرفية أو الرصيد. واتصل بخط المساعدة فوراً في حال لاحظت أي تناقضات أو تغييرات.

8- إذا كانت بطاقتك في حوزتك، لكن تمت بوساطتها إحدى عمليات الشراء الاحتيالية، فاتصل بالجهة المصدرة للبطاقة للإبلاغ عن هذا الاحتيال وطلب بطاقة جديدة، واتصل بمكاتب الائتمان وأبلغها بعملية الاحتيال التي حصلت، إذ سيتم وضع رسالة «تحذير من الاحتيال» على ملفك، ويتوجب عليك طلب نسخة من تقرير الائتمان ومراجعته بعناية.