"الاقتصاد ":سحب اكثر من 20 ألف سيارة نيسان" تيدا "و"جاكوار" من أسواق الدولة

بدأت وزارة الاقتصاد تنفيذ ثالث حملاتها لسحب السيارات في شهر يناير الحالي، بالتعاون مع وكالات السيارات ،حيث بدأت سحب 20 الفا و857 سيارة من طرازي نيسان "تيدا "موديلات 2013 إلى 2017 وسيارات "جاكوار" موديل 2017 وذلك في اطار حرص الوزارة علي إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الدولة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين.



و قالت وزارة الاقتصاد إنها قامت بالتعاون مع شركة نيسان الشرق الأوسط بإطلاق حملة صيانة خاصة لسيارات نيسان "تيدا "موديلات أعوام 2013 إلى 2017 تشمل 20 الفا و813 سيارة لدواعي السلامة

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته امس، أن السحب يرجع إلى احتمال وجود عيب أمان في وحدة نفخ الوسائد الهوائية للسائق ولذلك قررت الشركة إجراء عملية فحص واستبدال وحدة نفخ الوسائد الهوائية بوحدة أخري اذا استدعي الأمر.

ولفتت الاقتصاد الى إنها اطلقت كذلك بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لشركة "جاكوار" في الإمارات وشركة "بريميير موتورز" الوكيل الرسمي لسيارات "جاكوار" في ابو ظبي حملة استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات جاكوار موديل 2017 المصنعة في المملكة المتحدة وذلك لاستبدال مجموعة حزام الأمان فيها وأوضح التقرير أنه تم تحديد المشكلة في عدد قليل من سيارات جاكوار xeوجاكوار f-type موديل 2017 حيث أظهرت الفحوصات أن وحدة تفعيل أنظمة الشد المسبق لأنظمة الأمان مصنعة بشكل خاطئ وقد لا تعمل بالشكل المناسب مما قد يؤدي إلى تعطل نظام الشد المسبق لأنظمة الأمان .

وشدد التقرير علي أن قائمة المركبات المشمولة بالاستدعاء في الدولة تشمل 30 سيارة من طراز جاكوار xeو14 سيارة من طراز جاكوار f-type



وكانت وزارة الاقتصاد قد قامت بسحب 3279 سيارة من عدة طرز خلال يومي الثاني والثالث من شهر يناير الحالي.