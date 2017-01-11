«دناتا» تخدم 91.3 مليون راكب خلال 2016

أفادت شركة «دناتا»، أمس، بأن العام الماضي شهد نمواً غير مسبوق في أعداد الطائرات التي تمت مناولتها، وفي حركة الركاب، مشيرة إلى أنها نجحت في تأمين سير العمليات بسلاسة في مركزيها بمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 91.3 مليون راكب، فيما ناولت 97.8 مليون حقيبة في كلا المطارين.

وأوضحت الشركة في بيان، أن ذلك يمثل نمواً بنسبة تزيد على 16% في عدد الركاب، وبنسبة 4% في عدد الرحلات مقارنةً مع العام 2015، مشيرة إلى أن الدوحة احتلت المركز الأول في المسافرين من دبي، بأكثر من 2.99 مليون راكب، و3.2 ملايين حقيبة نقلت معهم.

وأضافت أنه في 23 ديسمبر الماضي، الذي كان أكثر أيام العام 2016 ازدحاماً، تعاملت «دناتا» مع 18 ألفاً و529 طائرة، إذ قدمت خدماتها لـ281 ألفاً و388 مسافراً، في حين ناولت 329 ألفاً و341 حقيبة، وبمعدل طائرة واحدة كل 73 ثانية.

وبينت «دناتا» أنها أنهت العام الماضي بمناولة 419 ألفاً و133 طناً من الشحنات في دبي، بمعدل 46 ألفاً و570 طناً في الشهر، وبنمو نسبته 8% عن العام الذي سبقته.

وذكرت أن مطار آل مكتوم الدولي سجل طفرة في أعداد المسافرين مع تنامي عمليات شركة «فلاي دبي» عبر المطار خلال العام 2016، لافتاً إلى تطور المطار إلى مركز إقليمي للشحن الجوي مع ارتفاع طاقته إلى 16 مليون طن سنوياً.

وأفادت «دناتا» بأنها تقوم حالياً بمناولة 117 ألف طن من البضائع في مطار آل مكتوم، مع استمرار النمو بوتيرة عالية.

وقال نائب رئيس أول «دناتا» لدائرة خدمات المطار، ستيف ألين، إن «سنة 2016 كانت صعبة، لكن العاملين أبدوا التزاماً قوياً في تقديم أفضل مستويات الخدمة لمتعاملينا».