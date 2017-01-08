«أراضي دبي»: 4000 مستثمر هندي زائر لمعرض دبي العقاري في مومباي

اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في معرض دبي العقاري، الذي أقيم في مجمع «باندرا كورلا» بمدينة مومباي الهندية، على مدى ثلاثة أيام، وسط إقبال كبير على منصات المطورين المشاركين بعد استقبالهم ما يزيد على 4000 زائر من المستثمرين المهتمين بالسوق العقارية في دبي.

100 مليون درهم القيمة الإجمالية للاستثمارات التي تم تسجيلها في دورة العام الجاري من المعرض.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأن القيمة الإجمالية للاستثمارات التي تم تسجيلها في دورة العام الجاري من المعرض جاوزت 100 مليون درهم، في حين بلغ عدد الطلبات الاستثمارية تحت الإجراء 150 عقداً، بينما أظهرت قواعد البيانات للمستثمرين المهتمين وجود ما يزيد على 1200 شخص أعربوا عن استعدادهم لدراسة الفرص التي تتيحها السوق العقارية في دبي.

وقالت مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، إنه لطالما كانت عقارات دبي محط اهتمام أعداد متزايدة من المستثمرين الهنود، إذ يظهر ذلك بجلاء في استحواذهم على المركز الأول على قائمة المستثمرين الأجانب في كل عام، مرجعة ذلك إلى إدراكهم الفرص الكثيرة التي توفرها السوق العقارية في دبي لهم، إذ يرون فيها وجهة مثالية وبيئة آمنة.

وأوضحت أن مشاركة الدائرة أسهمت في إنجاح المعرض الذي استقطب كبار المطورين والوسطاء العقاريين في دبي، إذ تم إبراز المكانة المرموقة التي تتمتع بها سوق دبي العقارية، والفرص المتنوعة التي توفرها، مع التأكيد على الأهمية العالمية المتنامية للإمارة، باعتبارها واحدة من أهم وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم.

وتابعت: «لاقت مبادرتنا وتطبيقاتنا استحسان الزوار، ومن أهمها الخارطة الاستثمارية التي تتيح لهم الاطلاع المتواصل على الفرص الاستثمارية».

يذكر أن المعرض شهد أيضاً تنظيم ندوات تعريفية تم خلالها التركيز على فوائد ومزايا الاستثمار في دبي للمشترين الهنود، والأطر القانونية والتنظيمية في دولة الإمارات، والسبل الناجحة لزيادة العائدات الاستثمارية.